Paura in spiaggia, la tromba d’aria arriva all’improvviso: bagnanti in fuga e alberi sradicati

Sono immagini impressionanti quelle che arrivando da Cefalù, città costiera nel nord della Sicilia, dove ieri una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla spiaggia, travolgendo bagnanti, auto e alberi. La tromba d’aria si è formata in mare, sul litorale, come testimoniano i numerosi video pubblicati dagli utenti su Twitter.

Il fenomeno atmosferico ha sollevato la sabbia, trasportando in aria anche parte della vegetazione che si trovava sulla passeggiata in prossimità del lido. È scattato il panico e come mostrano i video, appena la tromba d’aria è arrivata in spiaggia, i bagnanti sono fuggiti cercando riparo. Un mini tornado che ha poi esaurito la sua forza avvicinandosi alla costa e alla strada, dove per fortuna non si sono registrati né danni, né feriti. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche a San Felice al Circeo una tromba d’aria si è abbattuta sul litorale. È successo intorno alle 12:30 di mercoledì 5 agosto, quando al largo della costa del litorale pontino i bagnanti hanno notato il mini tornado che con velocità si avvicinava alla spiaggia. Il personale degli stabilimenti ha messo in sicurezza ombrelloni, sdraio e altre attrezzature e i bagnanti si sono allontanati dall’arenile uscendo dall’acqua. (Continua a leggere dopo la foto)















Gli ombrelloni sono volati a circa 20 metri di altezza e sono precipitati a parecchi metri di distanza colpendo alcuni bagnanti, tra cui un bambino di 11 anni e un ragazzo.Secondo quanto raccontato da Paolo Lucci, titolare di “Europa Beach”, uno degli stabilimenti interessati in viale Europa 53: “Il primo è stato colpito al volto da un ombrellone ed è stato trasportato al pronto soccorso, il secondo invece è rimasto ferito ad una gamba”. (Continua a leggere dopo la foto)









“È successo tutto in pochi istanti – ha confermato Lucci – abbiamo messo subito gli ombrelloni e le sdraio in sicurezza ma tra i bagnanti si è scatenato il panico: li ho visti scappare impauriti e allontanarsi dalla spiaggia in una frazione di secondi. Restiamo allerta”. Per entrambi è stato necessario ricorrere a cure mediche in ospedale. Presi in carico dal personale sanitario del 118 arrivato in ambulanza, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso.

Asia Argento e l’attore (minorenne): la bomba-gossip esplode. Le foto sono inequivocabili