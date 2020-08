È successo tutto qualche fine settimana fa sulla Strada provinciale 386, in territorio di Bordolano (Cremona) e al confine con Quinzano d’Oglio, dove Serena Sbolli – ragazzina di appena 14 anni – è morta sul colpo nel pauroso incidente tra un’auto e una Vespa. In sella con la giovane c’era il cugino di 18 anni, portato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Cremona. Ed è questa la notizia, perché il ragazzo che è tutt’ora ricoverato, finalmente sembra essere fuori pericolo e le sue condizioni stanno lentamente migliorando. Tutto il paese (abita a Cignone) in quest’ultimo mese ha fatto il tifo per lui e per la sua famiglia.

Continuano le indagini per cercare di ricostruire quanto avvenuto quella sera maledetta. Sul caso i carabinieri mantengono il massimo riservo, ma – secondo alcune indiscrezioni de "La provincia di Cremona" – il 33enne di Dello al volante dell'auto, una Fiat Punto, in un primo momento si sarebbe rifiutato di effettuare i test di alcol e droga, ai quali sarebbe poi stato sottoposto coattivamente al pronto soccorso, tramite analisi del sangue.















Al momento, il risultato degli esami è stato secretato. Intanto, per ricordare Serena, a Borgo San Giacomo è stato organizzato un motoraduno nella zona industriale (c'è anche il patrocinio del Comune), in programma a Ferragosto dalle 14 alle 20.























A Sassari invece è stata aperta un'indagine sulla morte di una giovane di 25 anni trovata questa mattina priva di vita nel suo appartamento, in via Principessa Maria. Da ore la ragazza non rispondeva al telefono e ai familiari che, preoccupati, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per forzare l'ingresso.



I vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Sassari sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la 25enne senza vita. Nella casa non ci sono segni di effrazione e sul corpo nessun segno di traumi. La Procura ha disposto l’autopsia per stabilire le cause della morte.

