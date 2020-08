“Ha lottato, ma non ce l’ha fatta”. Elena, morta a 42 anni. Una città intera in lutto

La città di Rieti, il 5 agosto, si è svegliata nuovamente con le lacrime agli occhi ed il cuore spezzato dal dolore per la morte di un’altra giovane commerciante del posto: Olena Elena Myrdych. Purtroppo Olena, che da quasi sei anni ormai gestiva il centralissimo Gran Caffè Quattto Stagioni, non è riuscita a sconfiggere un male col quale ha lottato strenuamente fino all’ultimo minuto della sua esistenza. Di origini ucraine, 42 anni compiuti lo scorso 6 luglio, Olena viveva a Rieti da diversi tempo ed era conosciuta in città da perché ancor prima di spostarsi nel bar di Piazza Cesare Battisti, era un punto di riferimento insieme al suo compagno Maurizio Tolomei al pub Edelbier, un locale che per decenni ha ravvivato le serate estive del centro, prima del trasferimento in viale Liberato di Benedetto causa terremoto.

A Torino una donna anziana è morta dopo che un mese fa aveva battuto la testa cadendo su un autobus della Gtt, l'azienda del trasporto pubblico torinese. Carmela Verrecchia, 80 anni, si è spenta all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dov'era ricoverata dal 27 giugno per le lesioni riportate a bordo dell'autobus della linea 11.















Da quell'incidente non si è più ripresa e oggi figlie e i nipoti, attraverso i loro legali, diffidano il Gruppo Torinese Trasporti, per quanto accaduto. "Il conducente del mezzo – si legge nella diffida – senza nemmeno accertarsi che tutti fossero seduti come previsto dalle norme Covid, procedeva a velocità sostenuta, per poi frenare improvvisamente".















"Purtroppo – spiegano gli avvocati Gino Michele Domenico Arnone e Paolo Andreone – non è la prima volta che ci troviamo dinnanzi a vicende analoghe e come sempre l'auspicio principale è che l'azione promossa dagli eredi possa essere d'esempio. Per questo chiederemo una condanna esemplare".











A Crema invece si rafforza l’ipotesi del suicidio, dopo l’autopsia eseguita oggi sul corpo della donna di 60 anni, originaria del Bresciano, rinvenuta cadavere intorno alle 19 di sabato all’interno dell’ex Ferriera, in viale Santa Maria. Esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Milde Milli.

