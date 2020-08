Coronavirus Italia, nuovo focolaio: già 97 i contagi accertati. Test a tappeto

Un focolaio Covid con almeno 97 casi positivi è stato individuato in un’azienda agricola in provincia di Mantova, in Lombardia. Tre persone hanno sintomi lievi, gli altri sono asintomatici. Lo ha comunicato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Il focolaio è stato individuato dopo la segnalazione di un caso da parte di un medico di famiglia. L’azienda è stata subito sottoposta a sanificazione.

Si è riusciti a risalire a questo focolaio grazie al sistema di tracciamento regionale: tutto è partito dalla segnalazione di un caso sospetto fatta da un medico di famiglia. Nei giorni scorsi questo medico aveva segnalato alla U.O.S. Malattie Infettive dell’Ats Valpadana un paziente con sintomi febbrili riconducibili alla Covid-19. Il paziente è così stato sottoposto al tampone naso-faringeo a domicilio, risultando positivo e subito dopo è stata così avviata l’indagine epidemiologica in modo da capire chi fossero i contatti stretti sia famigliari che lavorativi, per cercare di capire dove si fosse contagiato. (Continua a leggere dopo la foto)















È così saltato fuori che l’uomo lavorava in un’azienda agricola del mantovano. “Un accurato e tempestivo lavoro di tracciamento e indagine disposto dall’Ats della Valpadana in attuazione delle linee guida emanate da Regione Lombardia ha consentito di individuare e circoscrivere un focolaio Covid con 97 casi positivi in un’azienda agricola del Mantovano” si legge nella nota dell’assessore Gallera. (Continua a leggere dopo la foto)















“L’Ats ha quindi attivato i medici in servizio presso l’Usca di Mantova ed il personale delle Malattie Infettive – aggiunge Gallera – per sottoporre al tampone i 250 dipendenti; l’analisi condotta finora su 172 lavoratori ha evidenziato la positività di 96 soggetti, oltre al caso ‘indice’ che aveva dato origine all’indagine”. Finora ne sono stati testati 172 e di questi ben 96 sono risultati positivi (più il paziente originario). Martedì 4 agosto sono state 5 le persone morte con coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, il totale delle vittime da inizio emergenza sale così a 35.171. (Continua a leggere dopo la foto)









È quanto emerge dal report giornaliero del Ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione Civile. Risalgono rispetto a ieri i nuovi casi: nelle ultime 24 ore sono 190 contro i 159. I contagi da inizio emergenza sono 248.419. Il totale delle vittime da inizio emergenza sale a 35.171. In Lombardia un morto e 44 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 2.482. Da ieri sono guariti in 177 , totale sale a 200.766.

“Sono gay. Con orgoglio”. Il coming out del cantante, tra applausi e stupidi insulti social