Violentano ragazza disabile 20enne in 3. Tra loro un 82enne. “Non poteva reagire”

Tre uomini incensurati, di cui due fratelli di 64 e 59 anni, e un ansiano di 82 anni, sono stati posti in arresto dalla Polizia di Trento. L’accusa è pesantissima: violenza sessuale di gruppo aggravata e minacce. La vittima in questione è una ragazza disabile di soli 20 anni. La 20enne è affetta da disabilità cognitiva e sarebbe stata vittima perfetta di protratti e ripetuti abusi e violenze da parte del triangolo composto dagli uomini. A lanciare l’allarme è stata la la mamma adottiva della ragazza a seguito di comportamenti insoliti da parte della giovane. I comportamenti si riferiscono alla sfera dell’online, spesso e volentieri mediatrice di questi episodi aberranti. La mamma della 20enne si era rivolta immediatamente alla Polizia Postale chiedendo che venisse indagato su alcune chat online della figlia. (Continua dopo le foto)





























La Polizia Postale è stata affiancata nelle indagini dalla Squadra Mobile che ha provveduto ad identificare i tre orchi ricostruendo così la fitta ragnatela di minacce, inganni e abusi che avevano tessuto attorno alla ragazza. L’uomo più ansiano, dell’età di 82 anni, si trova agli arresti domiciliari a causa dei limiti di età, mentre i due fratelli di 64 e 59 anni sono finiti dietro le sbarre. Contro il triangolo degli orchi c’è parecchio materiale probatorio, estrapolato dai pc e dai telefoni sequestrati durante le indagini. Circa 140 scatti abominevoli su cui sono impresse le violenze subite dalla 20enne, la quale, intimidita e minacciata dai tre, non era stata in grado di chiedere aiuto né di opporsi agli abusi. (Continua dopo le foto)









Le analisi sui dispositivi elettronici dei tre uomini sono ancora in corso, con l’obiettivo di accertare che non siano cadute in trappola anche altre vittime. Stando a quanto scoperto dagli inquirenti, gli abusi sarebbero iniziati parecchi mesi fa, da circa un anno. Gli episodi sono avvenuti in Valsugana. La ragazza sarebbe stata selezionata sui social dai tre orchi che, con maestria, avrebbero ottenuto la sua fiducia fino a riscuotere degli incontri di presenza.

Terribile incidente con doppio impatto: l’auto in frantumi e la morte sul colpo