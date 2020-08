Lui 16 anni, lei 13: fuga d’amore. Ma li hanno fermati in tempo. “Dove stavano andando”

Partiti da Roma, volevano raggiungere Palermo passando per Napoli, ma sono stati fermati dalla Polizia. È una fuga d’amore interrotta bruscamente dagli agenti del Commissariato Vicaria Mercato in una stanza di un noto albergo di Napoli quella che sta facendo parlare di sé in queste ore. I due hanno dichiarato che volevano raggiungere la Sicilia per trascorrere le vacanze presso un amico all’insaputa dei genitori.

Questi avevano già denunciato la scomparsa della ragazza il 2 agosto presso una stazione dei Carabinieri di Roma. Una volta individuati , i poliziotti, guidati dal Primo Dirigente Davide Della Cioppa, hanno subito avvertito i genitori ai quali sono stati affidati secondo le disposizioni del pm Emilia Galante Sorrentino della Procura per i Minorenni di Napoli. (Continua dopo la foto)















La particolarità della storia sta nella giovanissima età dei due protagonisti: lui 16 anni, lei appena 13. Il loro progetto era quello di raggiungere un’importante comunità del Bangladesh a Palermo della quale fa parte un comune amico presso il quale avevano intenzione di passare almeno le vacanze estive. Ad avvertire i poliziotti è stato il portiere di un noto hotel di Napoli dove i due si erano rifugiati in attesa di riprendere il viaggio. (Continua dopo la foto)















Adesso il 16enne rischia una denuncia, visto che il ragazzo ha l’età della ragione secondo la legge. La giovanissima età della ragazza poi, appena 13enne, costituisce un aggravante della situazione. Certo, essendo il ragazzo ancora minorenne, il pm potrebbe essere clemente e giudicare l’episodio come una ragazzata. I due non sembrano essersi resi conto che la loro fuga potrebbe costare caro: “Volevamo andare in Sicilia” avrebbero dichiarato agli agenti. (Continua dopo la foto)









La scelta di Palermo come meta non è stata casuale. Qui infatti c’è una grande comunità di bengalesi, che rappresentano il gruppo di stranieri più numeroso con 5405 residenti, corrispondenti al 21,2% del totale degli stranieri, molti dei quali sono minorenni. Con ogni probabilità, una volta raggiunta la Sicilia, sarebbe stato ancora più difficile individuare i due “fuggitivi”.

