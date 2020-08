L’incidente, poi il giallo. La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio Joele di 4 anni, scomparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza di Caronia. Subito dopo il sinistro che ha coinvolto la sua vettura, la donna si sarebbe allontanata insieme al figlioletto nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.

Tra le ipotesi, quella che la donna abbia perso l'orientamento. Ad avvertire le forze dell'ordine il marito, che non ha visto rincasare la donna e il bambino a Venetico (Messina) dove risiedono. Le ricerche sono tuttora in corso, la Polizia Stradale ha lanciato un appello a tutti coloro i quali siano in grado di fornire notizie utili per rintracciare i due scomparsi. Una storia con molti punti oscuri in cui la paura aumenta di ora in ora.















A quanto riportano in media locali. L'autovettura a bordo della quale viaggiava la donna col bambino, una Opel "Corsa" di colore grigio, è stata ritrovata sul viadotto Pizzo Turda della A20, in territorio di Caronia, sulla carreggiata lato mare in direzione Palermo. Gli uomini del distaccamento della Polizia stradale di Sant'Agata Militello intervenuti sul posto, hanno trovato la vettura lievemente danneggiata.















Verosimilmente a causa di una collisione autonoma con le barriere laterali, ma comunque senza segni che potessero lasciar presagire un incidente di particolare gravità. Sulla macchina, a quanto pare, la quarantatreenne aveva lasciato anche la borsa con i documenti e il cellulare al suo interno. Particolare, quest'ultimo, che se confermato potrebbe far pensare a altro.











In serata i familiari della donna hanno quindi avviato il tam tam mediatico sui social network, ricondiviso a strettissimo giro da migliaia di persone, postando una foto di Viviana Parisi e del figlioletto Joele e lanciando un accorato appello nell’eventualità qualcuno potesse fornire indicazioni utili al ritrovamento dei due.

