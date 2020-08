Terribile incidente con doppio impatto: l’auto in frantumi e la morte sul colpo

Un impatto violentissimo nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 agosto. Il luogo dell’incidente è la statale 28, con precisione zona Rocchini, tra Ceva e Nucetto, in via Tanaro nel Cuneese. La vittima porte il nome di Dario Cavallera, un uomo di 64 anni di Beinasco. Dario Cavallera è rimasto coinvolto in violento impatto con un mezzo pesante, lunedì 3 agosto. È morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto 2020, in un incidente avvenuto nella zona dei Rocchini, tra Ceva e Nucetto, in val Tanaro località Cuneo. Dario Cavallera è rimasto vittima di un incidente automobilistico avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 3 agosto 2020. L’uomo, un 64enne di Beinasco, era alla guida della sua Fiat 500, che si è scontrata violentemente con un camion. (Continua dopo le foto)





























Il fortissimo impatto è avvenuto dopo avere superato una galleria para-massi. Per Dario Cavallera non c'è stato nulla da fare, i soccorritori accorsi sul luogo del tragico incidente non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Rimasto illeso il conducente del mezzo pesante contro cui si è scontrata la macchina guidata dal 64enne. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per effettuare le operazioni di recupero e rimozione dei mezzi dall'asfalto, mentre i Carabinieri in queste ultime ore indagano per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi da parte dei paramedici prima e delle forze dell'ordine che si sono messe all'opera per rimuovere i mezzi poi.









L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 di ieri, lunedì 3 agosto. Sul luogo sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Mondovì e Ceva, il personale del 118 di Ceva e i Carabinieri. Si sono segnalati svariati rallentamenti, la strada è rimasta chiusa a lungo nella tratta che da Ceva si devia verso Malpotremo. La dinamica è ancora da accertare. Di lampante c’è che l’auto guidata da Dario Cavallera, una Fiat 500, dopo l’impatto con il camion, ha terminato la propria corsa contro il muro para-massi che costeggia la carreggiata.

