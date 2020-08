La pizza con gli amici poi la tragedia: Filippo, 16 anni, si accascia a terra e muore

Tragedia domenica sera a Cavino, frazione di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova: un ragazzo di soli 16 anni si è accasciato a terra colto da un arresto cardiaco mentre si trovava a cena a casa di amici. È successo intorno alle 22 di domenica 2 agosto.

Filippo Pedron, questo il nome della giovane vittima, dopo aver mangiato la pizza a casa di alcuni amici si è alzato per andare a prendere una boccata d'aria in giardino ed è stramazzato al suolo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico del Suem 118, che sono andati avanti per oltre un'ora: lo studente non ce l'ha fatta. Come riporta il Corriere della Sera, a dare l'annuncio della tragedia sui social è stato il sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella.















"È un giorno difficile per la nostra comunità risvegliatasi in questo caldo lunedì d'estate stravolta dalla brutta notizia che il cielo ha nuovamente aperto le sue porte ad un nostro giovane concittadino – ha scritto su Facebook il sindaco – Eventi così ci spingono ogni volta a riflettere, ad interrogarci, a ricercare un perché, senza mai trovare una risposta che possa giustificare una tragedia così ingiusta e incomprensibile".















"Stringiamoci tutti, in rispettoso silenzio, al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici, affidando a Dio questa giovane anima e ai nostri cuori il suo ricordo. Ciao Filippo!", ha concluso il suo post il primo cittadino. La notizia ha gettato nel più totale sconforto la comunità di Cavino, dove la famiglia Pedron vive in via Primo Maggio.









Filippo Pedron frequentava l’istituto tecnico professionale di Cittadella, giocava a Pallavolo in una squadra dell’Alta Padovana, era amato dai suoi amici e dalla sua parrocchia dove era impegnato nei centri estivi. Lascia nello strazio mamma Raffaella, papà Andrea, e due fratellini più piccoli di 13 e 3 anni. I funerali del giovane studente si terranno probabilmente nel fine settimana.

