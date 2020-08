Morto per overdose il 25enne figlio dello scrittore. Anche il padre era con lui

Una morte insolita, quella accaduta in questi giorni a Lido di Camaiore, in Versilia. Una morte su cui stanno indagando senza sosta gli inquirenti. Il figlio dello scrittore Gerardo Ventrella era un giovane di 25 anni, deceduto la notte scorsa per un letale cocktail di droghe. La morte del giovane Ventrella è accaduta a Lido di Camaiore, in Versilia. Per questo accadimento anche il padre risulta essere ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Da quanto è emerso il 25enne, di nome Samuele, era partito da Torino per raggiungere il padre, Gerardo Ventrella, di 54 anni, nella località Lido di Camaiore, in Versilia, provincia di Lucca. (Continua dopo le foto)





























La nomea di ‘accadimento insolito’ si deve al fatto che padre e figlio, Gerardo e Samuele, si sono sentiti male entrambi attorno alle 23,30 di sabato 1 agosto. Lì, in via don Minzoni, nella località toscana, è arrivata un’ambulanza del 118. Quando i soccorritori sono arrivati, Samuele, che ricordiamo di anni 25, era in arresto cardiaco. Dopo un primo tentativo di rianimazione, Samuele Ventrella è stato condotto a sirene spiegate all’Opa di Massa, dove purtroppo è deceduto. Il padre invece è stato trasportato all’ospedale Versilia, anche lui in gravi condizioni. La casualità che rende il tutto ancora più insolito è che nel libro di Gerardo Ventrella intitolato “Il mio quartiere”, pubblicato da Feltrinelli nel 2007, lo scrittore si districava con un linguaggio tagliente e crudo all’interno dell’argomento tossicodipendenza. (Continua dopo le foto)









L’intento del libro era quello di far passare un messaggio di speranza e allo stesso tempo un memo al figlio Samuele e a tutti i giovani che si trovano faccia a faccia con le droghe. Sul luogo sono accorsi anche i Carabinieri della Compagnia di Viareggio, che in questi giorni stanno provando a ricostruire le ultime ore di Gerardo e Samuele Ventrella, l’obiettivo sarebbe anche quello di risalire all’eventuale spacciatore che gli avrebbe fornito il bottino letale.

Un morto (40 anni) e 3 feriti gravi nello strano impatto. Intrappolati tra le lamiere