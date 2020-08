Infermiera va a dormire a fine turno, la mattina trovata morta dalla mamma

Elena Zampieri era un’infermiera e aveva solo 39 anni. Viveva a Piazzolla e lavorava dal 2003 all’ospedale di Camposampiero nel reparto di Lungodegenza. La sua vita a servizio degli altri è stata stroncata da un infarto. Elena era amata da tutti perché interpretava la sua professione come una vera missione, senza mai tirarsi indietro. La donna lascia la mamma Iole, il papà Giuseppe e le sorelle Evelin e Romina (riporta il Mattino di Padova). “Elena era una brava infermiera che ha sempre fatto il suo lavoro con amore” ha detto la sorella Romina.

"Ecco il mio GRAZIE. Ad ognuno di voi.Con i colori, il profumo, la bellezza della vita! Oggi e sempre". Inizia così l'ultimo messaggio sulla bacheca di Elena. a 39enne non pare soffrisse di particolari patologie. A fare la terribile scoperta venerdì mattina sono stati i suoi familiari: quando non l'hanno vista alzarsi si sono recati in camera da letto per svegliarla ma il suo cuore aveva già smesso di battere.















Quando sono arrivati gli operatori del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Infermiera da ben 17 anni, lavorava all'ospedale di Camposampiero nel reparto di Lungodegenza. E proprio l'Ulss 6 Euganea le ha dedicato un toccante ricordo su Facebook.















"Elena voleva essere un'infermiera completa. E per lei essere un'infermiera significava lavorare in una corsia con un carico assistenziale pesante perché è proprio lì che sapeva di poter offrire di più. Per lei essere infermiera significava lavorare di notte rifiutando proposte di turno diurno".











E ancora: “Per lei essere infermiera significava dare la priorità assoluta alla professione, alle persone, al suo reparto di sempre: la Lungodegenza di Camposampiero, reparto dove la necessità e la richiesta di aiuto è a livelli altissimi. Così Elena si è costruita una famiglia numerosa, fatta di pazienti che l’attendono e di colleghi che la stimano”.

