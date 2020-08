Coronavirus, nuovo decreto: distanziamento e mascherine. Ecco cosa cambia

Nuovo decreto del presidente del consiglio con la proroga della regole necessarie al contenimento del coronavirus. Il dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confermare nella sostanza le linee guida ad oggi in vigore e viene fin d’ora dato per scontato il rinnovo dell’obbligo delle mascherine.

L’ordinanza firmata il primo agosto dal ministro Speranza impone l’uso dei dispositivi di protezione fino al 15 agosto.

Una decisione che troverebbe riscontro nell'indagine Coldiretti/Ixè secondo la quale più di un italiano su quattro – pari al 27% – non indossa la mascherina o lo fa raramente senza curarsi del pericolo di contagio e senza rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia.















Se una cospicua fetta di cittadini è diventata «allergica» alle mascherine, c'è comunque un 32% di italiani – continua Coldiretti – che dichiara di usarla spesso, mentre un 44% la indossa addirittura sempre soprattutto in vacanza. Un dato che evidenzia un'attenzione maggiore da parte di chi è in viaggio rispetto a quanto accade normalmente nelle città.















Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico: uffici, centri commerciali, treni, navi, negozi e locali. Così come in tutte le altre attività commerciali, ma anche nelle gallerie d'arte e nei musei, al teatro e al cinema. Discorso analogo su treni, autobus, metropolitane. Per i dipendenti che lavorano, invece, la mascherina sarà obbligatoria e non potrà mai essere tolta.









Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova proroga. L’ordinanza adottata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma l’obbligo di mascherina ”nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.

