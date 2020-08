“Addio, principessa”. Il cordoglio dell’Italia intera per una grande donna che se n’è andata

Giorgiana Corsini, moglie del principe Filippo, animatrice di varie iniziative culturali e artistiche a Firenze tra cui Artigianato e palazzo, mostra dedicata ai maestri dell’artigianato, se n’è andata. La principessa Corsini, 80 anni, ha avuto un malore stamani mentre nuotava nel mare della Giannella, nel comune di Orbetello (Grosseto). Soccorsa è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Grosseto ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella "profondamente addolorato" per "l'improvvisa morte di Giorgiana Corsini" che ricorda "entusiasta, leale, piena di idee e pragmatismo": ha "animato Firenze con la sua energia. La sua scomparsa è una grave perdita per tutta la città e avviene in un momento molto difficile per il mondo dell'artigianato, che lei ha sempre cercato di valorizzare puntando sulle eccellenze della tradizione e proiettandole nel futuro".















"Giorgiana Corsini – ha proseguito – è stata protagonista della vita culturale fiorentina, facendo nascere molte iniziative volte a mantenere vive le tradizioni degli artigiani e a promuovere l'arte e dal 1995 ha curato la realizzazione della mostra Artigianato e Palazzo, nel Giardino di Palazzo Corsini, diventata appuntamento tradizionale e molto seguito. Ad Artigianato e Palazzo abbiamo voluto conferire lo scorso anno il Fiorino d'Oro per l'impegno nel recupero del concetto di bottega rinascimentale e per la grande apertura verso i giovani".















"Oggi perdiamo una grande fiorentina" ha concluso il sindaco. "Curiosa, cosmopolita, grande amante dell'arte e della musica, è stata in questi anni punto di riferimento per noi tutti e per i nostri artigiani, con i quali non smetteva mai di rimanere in contatto e per i quali fin da subito aveva messo a disposizione tutte le sue energie".











“Perdiamo colei che ci ha sostenuto, stimolato a guardare oltre, aiutato a superare le difficoltà senza arrendersi mai e facendoci sentire sempre parte di un’unica squadra”. Così ricorda Giorgiana Corsini l’organizzazione di Artigianato e Palazzo, di cui era stata “anima” e che “ha voluto organizzare per 26 anni per la grande e sincera passione che la avvicinava al mondo dell’artigianato”.

