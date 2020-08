Incidente fatale, travolto dal cancello di casa: Tommaso muore a 4 anni

Non ce l’ha fatta Tommaso, bambino di 4 anni travolto dal cancello della sua abitazione di via IV novembre a Dosson di Casier. Sottoposto d’urgenza a un delicato intervento di neurochirurgia alla testa Tommaso Tiveron non è riuscito a superare le gravissime ferite subite.

L'Usl 2, oggi alle ore 19, ha concluso la procedura di accertamento del decesso del piccolo rimasto ferito dopo che il cancello di casa gli era crollato addosso. L'allarme al al 118 era stato dato dai genitori, presenti sulla scena dell'incidente e rimasti sotto choc dopo aver assistito all'incidente del proprio figlio.















In un primo momento Tommaso è stato soccorso dai medici e dagli infermieri del Suem 118, arrivati sul luogo dell'incidente con un'automedica e un'ambulanza. Il bambino, ferito gravemente dopo essere stato colpito dal cancello scorrevole della propria abitazione, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso in gravi condizioni.















Una volta ricoverato era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cervello, ma la sue condizioni sono apparse disperate. I medici hanno atteso che il bambino potesse riprendersi, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate e hanno dovuto arrendersi.









Nella mattinata di ieri, venerdì 31 luglio, i medici dell’ospedale di Treviso hanno dichiarato il decesso del piccolo. I familiari hanno deciso che il figlio Tommaso donerà gli organi. La data del funerale, invece, non è ancora stata decisa.

