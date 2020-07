Le fiamme altissime: hotel prende fuoco nella località balneare italiana

Erano quasi le 20 e 30 di questa sera quando delle enormi fiamme hanno avvolto l’ultimo piano dell’albergo residence Margherita a Marina di Montalto di proprietà della famiglia Nardini di Montefiascone. In meno di mezz’ora le fiamme avevano completamente avvolto i quattro piani del lato nord dello stabile. I soccorsi sono arrivati dopo oltre un’ora dal primo allarme. La distanza, la mancanza di mezzi idonei hanno fatto tutto il resto.

Scene di panico nella pineta distanze poco più di trenta metri dove si trovano i due campeggi più grandi. Volontari hanno iniziato a bagnare le piante per evitare che il calore e le fiamme finissero col divorare anche la pineta secolare. Questo è l'appartamento da dove è divampato il mostruoso incendio. Fiamme piccole, forse provenienti da un barbecue e non si capisce come mai nessuno sia stato in grado di spegnere quel focolaio.















L'Hotel Margherita a Montalto Marina (Viterbo) è completamente avvolto dalle fiamme. Un violentissimo incendio, che a quanto sembra si sarebbe originato dal terzo piano della struttura, si è velocemente propagato al resto del complesso in serata. Un campeggio è stato evacuato.























Al lavoro, sul posto, sono impegnati diversi vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Al momento non si hanno notizie di danni a persone. Le fiamme hanno avvolto anche cinque autovetture parcheggiate nei pressi dell'albergo.



Timori per la pineta vicinissima. Sembra sua stato comunque possibile far allontanare tutti gli ospiti prima che il rogo si propagasse. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti o intossicati. All’inizio si vedeva solo un po’ di fumo, poi sono divampate le fiamme, altissime, che si sono presto propagate perché la struttura sarebbe in legno.

