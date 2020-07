Uccide la compagna, le asporta gli organi e si butta dal balcone. “Era terrorizzato dal coronavirus”

Prima ha ucciso la compagna e poi si è gettato nel vuoto. I carabinieri di Portici stanno ricostruendo in queste ore le motivazioni all’origine dell’omicidio-suicidio avvenuto ieri nella tarda serata. Il 65enne Giovanni Fabbrocino ha colpito con diversi fendenti, presumibilmente con un coltello da cucina, la compagna Maria Adalgisa Nicolai, 59 anni, prima di lanciarsi dal balcone della sua abitazione al quarto piano.

L’uomo era disoccupato, mentre la donna, originaria di San Severino Lucano (Potenza), era una stimata ricercatrice di Scienze e Tecnologie Alimentari al Dipartimento di Agraria dell’Università “Federico II” di Napoli. I due convivevano, anche se in modo non stabile, nella casa di via Libertà al numero 216, in pieno centro nel comune di Portici. Fabbrocino aveva la fedina penale pulita e tra i due non c’erano mai stati problemi evidenti. Ieri i vicini di casa hanno sentito i due litigare, ma mai avrebbero potuto immaginare il tragico epilogo. (Continua dopo la foto)



















I Carabinieri hanno ricevuto la chiamata intorno alle 20, quando Fabbrocino si è gettato dalla finestra, morendo sul colpo. I militari hanno cercato di contattare la ricercatrice, ma senza risposta e hanno quindi contattato i Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta. Nell’abitazione l’orrore: il corpo della donna riverso a terra, senza vita, in un lago di sangue. Maria Adalgisa aveva numerose ferite all’addome e profonde contusioni alla testa. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe prima colpito la compagna con un martello o un altro corpo contundente, poi l’avrebbe aggredita con un coltello, ferendola con numerosi fendenti al torace e alla pancia. La morte sarebbe sopravvenuta pochi istanti prima che l’uomo si gettasse dal balcone. (Continua dopo le foto)























Particolari agghiaccianti sono emersi nel corso dei rilievi. L’uomo, infatti, avrebbe aperto l’addome della donna per asportarle alcuni organi con un coltello da cucina. Non si comprende il motivo di tale gesto efferato, ma pare che Fabbrocino negli ultimi tempi avesse accusato la compagna di aver sottovalutato l’emergenza Coronavirus, da cui l’uomo sarebbe stato letteralmente terrorizzato. Nulla, però, faceva presagire un simile epilogo, tanto che la coppia era attesa a giorni nel paesino di origine della ricercatrice, dove avrebbero dovuto raggiungere i suoi familiari.

