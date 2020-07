Furti d’auto, ecco marche e modelli più rubati in Italia. E dove ne ‘spariscono’ di più

I dati parlano chiaro e sconcertano. L’indagine riguarda i ladri di auto. È la società che si occupa del recupero di veicoli rubati a fornire i dati più rappresentativi. Per cominciare, un occhio di riguardo su Panda e 500, ma i ladri riescono persino a rubare suv, che sembrano fare molta ‘gola’. Questo è quanto emerge dalla ricerca di LoJack Italia.

Primi in lista i brand del gruppo FCA, in particolare 6 modelli tra i 10 più rubati. I dati forniti dalla società parlano chiaro: Fiat 36.847 veicoli rubati e circa il 39% dei furti nazionali, Lancia (6%) e Alfa Romeo (5%), ed è così che il tasso di recupero di veicoli oscilla tra il 40% e il 44%, sotto la media il recupero nazionale del 36%, i ladri vanno 'ghiotti' di veicoli specifici.



















Tra i più ricercati e oggetto di furti, la Ford, di cui solo il 31% viene recuperato. A seguire la Volkswagen con un 28%, Renault con un 27%, dunque la Opel con il 28%, per poi passare alla Mercedes con il 21%, l'Audi con il 28% e la Smart con un 27%. Non vengono esclusi dalla lista anche i suv, con un occhio di riguardo per il groppo Nissan Qashqai.















In questo scenario, è la società ad informare che per la prima volta scende a 36% il tasso di recupero delle auto rubate. La società LoJack Italia informa che lo scorso anno su 95.403 vetture sottratte, una media di 34mila sono state ritrovate. E per chi se lo stesse chiedendo, solo una vettura rubata su tre viene restituita al legittimo proprietario. I numeri in negativo si registrano in Campania, in particolare a Napoli. A seguire altre 5 Regioni italiane.









Oltre alla già citata Campania con 23.554 furti, in lista anche la regione Lazio con 17.021 furti, la Puglia con 16.389 furti, la Sicilia con 13.178 furti e infine la Lombardia con 10.013 sottrazioni, per un totale che raggiunge l’84%. La società informa anche sulla province: Napoli, con 17.767 furti, Roma con 15.835 sottrazioni) e Catania con 7.441. Seguono Bari con 6.595, Milano con 6.523, Torino con 3.857, Foggia con 3.437, Palermo con 3.254, Caserta con 2.961 e Barletta-Andria-Trani con 2.560.

