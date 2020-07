Mamma saluta la figlia di 15 anni e si lancia dal balcone: dramma in Italia

Suicidio a Napoli questo pomeriggio: una madre si è lanciata dal quarto piano sotto gli occhi della figlia di 15 anni, a darne notizia pochi minuti fa i colleghi del IlMattino. Il tragico episodio è avvenuto nel noto quartiere del Comune di Napoli di Poggioreale: secondo quanto riportato dai colleghi, la madre di 47 anni avrebbe salutato la figlia prima di lanciarsi dal quarto piano dell’abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che sono risultati vani: la giovane donna è morta sul colpo. Sul posto anche le autorità investigative: sull’accaduto naturalmente si indaga per conoscere le motivazioni di un così folle e atroce gesto.

Sempre a Poggioreale un giovane di 28 anni si è lanciato dal quarto piano di un edificio in via Traccia a Poggioreale. Il ragazzo è precipitato sul tetto di un capannone, dopo essersi gettato dal ballatoio di un caseggiato nei pressi della palazzina del quartiere di Napoli dove la vittima abitava. A fare una prima ricostruzione è stata la Polizia di Stato, intervenuta sul posto con l'ausilio dei soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne.



















A riportare la notizia è Il Mattino.Immediate le operazioni per recuperare del giovane. I vigili del fuoco hanno infatti usato un mezzo speciale dotato di un braccio telescopico ed una piattaforma. Purtroppo questo non è servito a salvare il ragazzo, che si è lanciato dal tetto ed è deceduto – secondo la ricostruzione dei sanitari – sul colpo.















Momenti di dolore quelli che sta vivendo la comunità di Pomigliano in questi giorni. Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati due suicidi nel Comune vesuviano. Il primo è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, in un appartamento di via Principe di Piemonte. Il corpo dell'uomo, però, è stato scoperto soltanto nella serata di ieri. L'uomo aveva 47 anni, viveva da solo e si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola.











Prima del gesto, inoltre, avrebbe lasciato un messaggio alla compagna dalla quale si stava per separare. L’altro suicidio, invece, riguarda una 60enne. Erano le 19 di ieri quando una donna si è lanciato dal balcone della propria abitazione, precipitando dal secondo piano. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per chiarire le dinamiche di entrambi i folli gesti.

