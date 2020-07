Malore in discoteca, Debora muore sotto gli occhi degli amici: soccorsi inutili

Tragedia a Bagnolo Piemonte. Una donna di appena 42 anni muore in discoteca a Grugliasco. La causa sembra essere stata attribuita a un improvviso malore che ha fatto spegnere per sempre la vita di Debora Congiu. Chiamare prontamente i soccorsi non è valso a nulla, perché Debora è arrivata all’ospedale di Rivoli già morta. La notizia viene diffusa da Torino Today.

Una serata in un locale a Grugliasco, Miss Penelope di corso Allamano, punto di riferimento e di ritrovo per tutti gli amanti del ballo latino-americano. Debora Congiu era una cliente abituale. La sua passione per il ballo era conosciuta da tutti. La 42enne di Bagnolo Piemonte riusciva a trasmettere tanta energia positiva ed è per questo che lascia nel cuore di tutti un vuoto incolmabile.



















Le dinamiche della tragedia rimangono ancora molto confuse. Un normale mancamento, questo era apparso agli occhi di tutti, prova del fatto che, nonostante Debora si fosse sentita male, la serata di ballo stesse proseguendo come da consuetudine nella sala più piccola. Solo una volta appresa la gravità della situazione, è stato lanciato l'allarme.















Una persona presente nella discoteca ha fatto di tutto per rianimare Debora. Come riportato da TorinoToday, nonostante i soccorsi, Debora Congiu è arrivata priva di vita all'ospedale di Rivoli. Inutile ogni tentativo di rianimarla, il suo cuore aveva già smesso di battere. Le parole di un testimone: "Debora stava ballando insieme ad altri amici e a un certo punto si è accasciata".









E il racconto prosegue: “Tutti credevamo che si trattasse di un semplice mancamento poi quando abbiamo capito che non respirava più qualcuno ha chiamato il 118 e altri hanno iniziato a praticarle il massaggio cardiaco. Hanno continuato a farle il massaggio cardiaco fino a quando sono arrivati i medici e gli infermieri che hanno tentato in tutti i modi di rianimarla, in alcuni momenti sembrava che il suo cuore stesse per ripartire ma purtroppo Debora non ce l’ha fatta”. I numerosi messaggi sul social fanno comprendere il vuoto lasciato nel cuore di tutti: “Aprire Facebook stamattina e realizzare questa brutta notizia ci ha lasciato di stucco. Fino all’altra sera abbiamo ballato insieme la salsa cubana che amavi tantissimo e abbiamo fatto animazione insieme… mi ricordo che mi portavi in giro da piccolo a ballare, quando avevo solo 16 anni sempre piena di sorrisi e tanta voglia di ballare… siamo senza parole. Che la musica latina ti faccia ballare sempre anche da lassù… Buon viaggio carinissima Debora Congiu”.

