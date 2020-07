Una 18enne di Perugia è morta a seguito di un incidente stradale mentre si trovava in vacanza con un gruppo di amici sull’isola greca di Mykonos. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali, l’auto sulla quale si trovavano i giovani, noleggiata sull’isola, è precipitata in un burrone dopo essersi scontrata con un altro veicolo che viaggiava nella stessa direzione. L’auto si è poi schiantata al suolo dopo un volo di diversi metri.

Carla Martellini, questo il nome della vittima, era in vacanza con alcune amiche. Aveva recentemente compiuto 18 anni, era fidanzata e studiava al Liceo. Sono state le autorità italiane a comunicare la tragica notizia alla famiglia, dopo che le forze dell'ordine greche hanno accertato l'identità della vittima.



















In queste ore la polizia locale sta indagando per ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'incidente mortale avvenuto sulle scogliere vicino alla strada provinciale Agios Stefanos-Fanari. La tragedia ha visto coinvolte due auto fuoristrada prese a noleggio dalla comitiva di otto persone.















Come riporta il quotidiano online 'UmbriaOn' i due mezzi su cui viaggiava la comitiva – jeep scoperte, prese a noleggio sul posto – sono usciti di strada e piombati sulla scogliera dopo un volo di diversi metri, lungo la statale fra Agios Stefanos e Fanari. Non si sono ribaltati. Ma purtroppo Carlotta, la più piccola del gruppo, che sedeva dietro, è volata via dall'abitacolo ed è piombata sugli scogli.









L’impatto sulle pietre è stato fatale per Carlotta. Troppo grave il trauma cranico provocato dallo scontro con gli scogli. La giovane si era aggregata ad un gruppo di amiche che avevano scelto Mykonos per festeggiare la maturità, appena conseguita al liceo classico.

