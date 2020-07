Italia in lutto, addio al nome storico di tv e cinema: è morto improvvisamente lasciando un grande vuoto

Lutto nel mondo del cinema. Roberto Draghetti, 60 anni tra non molto. Si spegne per sempre in seguito a un infarto lo storico nome del doppiaggio italiano. La sua voce è stata resa celebre in più ambiti, nel cinema ma anche nella televisione. Draghetti ha prestato la voce persino a due personaggi de I Simpson, Tony Ciccione e il sovrintendente Chalmers.

Doppiatore italiano tra i più celebri, Roberto Draghetti è venuto a mancare all’improvviso all’età di 59 anni. La sua voce è tra le più famose, prestata per doppiare artisti di fama internazionale. Jamie Foxx, Josh Brolin, Benicio del Toro, Rhys Ifans, Mickey Rourke, Bill Nunn e Jeffrey Wright, solo per citarne alcuni. L’arte del doppiaggio in lingua italiana, ma non solo ha reso Draghetti celebre nel mondo del cinema e della televisione. (Continua a leggere dopo la foto).



















E non potevano mancare Tony Ciccione e il sovrintendente Chalmers, due personaggi storici de I Simpson o ancora Idris Elba in Luther, Adam Baldwin in Chuck, fino a doppiare il personaggio di “Mosca” nella serie televisiva “La casa di carta”. Tanto versatile da prestare la voce persino per il videogioco Overwatch. Un mestiere ma anche una vera passione di famiglia. (Continua a leggere dopo la foto).















Francesca Draghetti. attrice e doppiatrice, volto noto della Premiata Ditta insieme a Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e l’altro grande doppiatore Pino Insegno, è sorella di Roberto, prova del fatto di un forte legame fraterno tra i due, unito persino sotto il punto di vista professionale. Un vero artista che ha segnato con dedizione e talento ogni collaborazione e che lascia ad oggi un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo e del doppiaggio. (Continua a leggere dopo le foto).









E per chi non lo sapesse, Draghetti è stato per Disney Shere Khan nella serie Il libro della giungla del 2010 e ha partecipato con vari ruoli nella serie televisiva de La Carica dei 101. E sempre nel campo dei videgiochi Garrosh Malogrido in World of Warcraft e Heroes of the Storm e Celebrimbor in La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor.

“Condizioni instabili”. Alex Zanardi ricoverato in terapia intensiva