Manuel Bortuzzo, pena ridotta per i due che spararono al nuotatore: quanto dovranno scontare

Pena ridotta in Appello per i due responsabili del ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto poi paralizzato alle gambe. I giudici di secondo grado hanno condannato Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano a 14 anni e 8 mesi di carcere contro i 16 inflitti in primo grado. A cadere l’accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della fidanzata di Bortuzzo. Rei confessi, erano stati processati con rito abbreviato.

I due nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 a piazza Eschilo, quartiere Axa della Capitale, spararono tre colpi di pistola contro Bortuzzo, che venne colpito alla schiena, e la fidanzata Martina Rossi, che si trovava accanto a lui a un distributore automatico di sigarette e rimase miracolosamente illesa. Manuel Bortuzzo non si è mai perso d’animo ed ha affrontato le difficoltà a testa altissima. Sul suo volto ci sono sempre sorrisi, a dimostrazione del fatto che nonostante tutto non si è mai completamente abbattuto. (Continua a leggere dopo la foto)



















Il conduttore televisivo Marco Liorni lo ha poi voluto nella sua squadra di ‘Italia Sì’, dove si è messo in mostra. Martedì 21 luglio, si è invece concesso un’intervista alla trasmissione ‘Io e Te’. Pierluigi Diaco gli ha fatto diverse domande ed è nuovamente tornato a soffermarsi su quel tragico fatto. Mentre era all’esterno di un pub insieme alla sua fidanzata, un proiettile lo ha colpito alla schiena causandogli la paralisi. (Continua a leggere dopo la foto)















A quel punto il padrone di casa gli ha chiesto se abbia mai pensato che qualcuno si sia approfittato della sua disgrazia, sfruttandogli l’immagine. L’ex nuotatore non ha fatto molti giri di parole ed ha confessato che c’è chi si è comportato non proprio bene. “Qualcuno ha sfruttato la mia immagine, ovviamente non Marco Liorni, ma finché si racconta qualcosa a fin di bene non ci sono problemi”. Durante la sua ospitata ha manifestato grande calma ed una maturità eccezionale, nonostante abbia ancora solamente 21 anni. (Continua a leggere dopo la foto)









“Io sono questo, non so come faccio. Alle persone piace che non ci sia niente di montato”. In conclusione di intervista, Pierluigi gli ha fatto una proposta ufficiale: la conduzione insieme di una delle puntate di ‘Io e Te’. La risposta di Bortuzzo è stata assolutamente positiva, infatti ha accettato questo invito con enorme piacere. Inoltre, ha indicato al presentatore della Rai un nome di un ospite futuro: il cantante Ultimo.

“Cosa facciamo durante il Tg1”. Uno Mattina Estate, il fuori onda di Barbara Capponi e Alessandro Baracchini