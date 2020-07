Scuola, cambiano gli orari da settembre: stop tempo pieno e ingressi scaglionati

Si entrerà a scuola a scaglioni, gli orari verranno ridotti, e saranno richieste le presenze di pomeriggio o di sabato. Un’incognita che in queste ore avvolge il sistema scolastico e quella degli orari, secondo le linee guida anti-contagio Covid19, saranno completamente riorganizzati. Una possibile soluzione è stata fornita dai sindacati della scuola. I sindacati la scorsa settimana hanno pubblicato una nota che confronta gli attuali orari scolastici con quelli che dovrebbero essere applicati per rispettare le norme anti-contagio. Prese in esame la scuola dell’infanzia e quella primaria, che rischia gli stravolgimenti più grossi. (Continua dopo le foto)

































La nota riguardante la scuola dell'infanzia parla chiaro. Ad oggi il tempo scuola è formato da 40 ore settimanali, ossia 5/7 giorni, per 8 h al giorno. Quaranta ore settimanali amministrate da due insegnanti per ogni sezione, per un totale di 25 ore di presenza per ogni insegnante, che condivide 10 h di compresenza con il collega. Le nuove linee guida proposte dai sindacati della scuola, suggeriscono ore da 40 minuti. Ore formate da 37,5 moduli per ogni docente, raggiungendo dunque un tot di 25 ore. Sarà da riadattare alle nuove normative anche l'ingresso a scuola degli alunni che, ad oggi, avviene in una fascia temporale elastica, che può essere contenuta in un range di tempo che va dalle 7,30 alle 9,00. Idem per il range d'uscita, ad oggi elastico anch'esso.









La scuola primaria, probabilmente subirà gli stravolgimenti più impattanti. Ad oggi il modello ‘tempo pieno’ è formato da 40 ore settimanali. Pranzo a scuola, due docenti per classe, 22 ore a docente e una compresenza di 4 ore. La proposta dei sindacati scolastici prevede moduli orari da 40 minuti, dunque 33 moduli per ogni insegnante. Anche se il tempo pieno non sarà facile da attuare ovunque, ad esempio a Milano non figurano abbastanza docenti. Passando alle scuole medie, troviamo 30 ore settimanali per gli indirizzi ordinari, 32 ore per gli indirizzi musicali e 36 ore per il prolungato, distribuite in 5 o 6 giorni a settimana. Qui l’orario insegnati è di diciotto ore. I moduli orari verrebbero accorciati a 45 minuti: 6 h in 5 giorni o 5 h in 6 giorni, e ci sarebbero 24 moduli per ogni docente.

