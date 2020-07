Dramma del lavoro: un volo di 20 metri, morti sul colpo due operai. Il più giovane 29 anni

Due operai di 53 e 29 anni, romani, sono morti a Roma dopo essere precipitati dall’ottavo piano, facendo un volo di circa 20 metri. E’ accaduto intorno alle 10.45 a Piazza Ludovico Cervia, nella zona di Vigna Murata. Secondo una prima ricostruzione della Polizia intervenuta sul posto, i due uomini stavano segando una trave di cemento armato quando sono precipitati.

Sul posto stanno ora lavorando i vigili del fuoco del Comando di Roma, intervenuti con più squadre, comprese quella del Nucleo Speleo-alpino-fluviale e l'Usar per la messa in sicurezza di una trave sospesa a circa 20 m di altezza. Presenti anche agenti Spresal e Polizia scientifica che si occuperanno dei rilievi. Si attende l'arrivo del magistrato di turno per l'avvio delle complesse operazioni di messa in sicurezza dell'area.



















"Agghiacciante la morte di due operai. È una interminabile scia di sangue e di vite stroncate nei luoghi di lavoro. Dove sono i controlli sulla sicurezza? La Cisl farà sentire la sua voce insieme agli altri sindacati: dobbiamo fermare questa strage quotidiana". Lo ha scritto su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.















"Auspichiamo che la magistratura chiarisca le dinamiche dell'accaduto e faccia piena luce su questa gravissima vicenda. Un ennesimo, tragico incidente mortale che addolora e indigna per la facilità con cui si continua a morire sul lavoro. Occorre intervenire rafforzando i controlli, la cultura della sicurezza e la formazione dei lavoratori, soprattutto nei settori dove il rischio infortuni è più elevato", così Armando Valiani, segretario regionale Ugl Lazio, ricordando che il sindacato è in tour con la manifestazione 'Lavorare per vivere' volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle morti bianche. Basta stragi sul lavoro!".











Non è il Coronavirus, ma una malattia che miete molte più vittime, in gran silenzio. Il report Inail del 2020 sugli infortuni e i decessi sul lavoro è un bollettino di guerra davvero inquietante. Un trend, quello delle morti sul lavoro, che non accenna a diminuire. Lo stesso Luigi Di Maio, quando era ministro del Lavoro, lo definì un “eccidio senza fine“. E anche la situazione a livello europeo non è purtroppo da meno.

