Cagliari in lacrime per Edoardo Visconti: il 21enne investito mentre tornava a piedi a casa a Villasimius, località turistica del Sud della Sardegna. Edoardo Visconti si trovava a Villasimius con amici, pare abbia trascorso alcune ore in discoteca. Poco dopo le sei è uscito, si è diretto a piedi verso Villasimius quando gli è piombata addosso la Polo che lo ha ucciso.

L’incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di San Vito, è avvenuto alle 6:20. Edoardo stava camminando lungo la strada provinciale. Dopo aver trascorso la serata in discoteca, stava facendo rientro a Villasimius quando una Polo condotta da un coetaneo e a bordo della quale si trovava anche un 20enne lo ha travolto. L’impatto è stato violento, la vettura è poi finita fuori strada. (Continua a leggere dopo la foto)



















Il conducente si è subito fermato per soccorrere il giovane e sul posto sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118, ma ormai per il giovane non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito che hanno liberato il ragazzo dalle lamiere contorte, l’auto medicalizzata del 118 del distretto del Sarrabus e i carabinieri della stazione di Villasimius e del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito che stanno effettuando i rilievi di legge. (Continua a leggere dopo la foto)















I sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo che ormai giaceva a terra privo di vita. Probabilmente è morto sul colpo per le gravi ferite alla testa. Il giovane che era al volante dell’auto è stato ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, non è grave ma è in stato di choc. Il passeggero ha riportato ferite lievi, al momento dell’incidente dormiva e non si sarebbe accorto di nulla. La vettura è stata sequestrata. (Continua a leggere dopo la foto)









Edoardo Visconti aveva appena 21 anni ed era conosciutissimo a Cagliari soprattutto nel mondo dello sport. “La Superga Oratoriosanpaolo, affranta e addolorata, é vicina alla famiglia Visconti per la prematura perdita del caro Edoardo Visconti che per anni ha militato presso la nostra società”, uno dei messaggi che già campeggia sulla sua bacheca Facebook.

Meteo, arriva il caldo africano sull’Italia: punte fino a 40 gradi. Le previsioni