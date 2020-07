Si è sentita male durante la notte tra venerdì e sabato, Alessandra Casagrande, 52 anni di Zero Branco, comune italiano di 11mila abitanti della provincia di Treviso, in Veneto. A colpire la donna molto probabilmente un infarto. Alessandra, moglie del titolare dell’azienda Favaro 1, (settore pavimentazioni) che ha sede nel veneziano.

La donna si era sentita male nelle ultime ore di venerdì mentre si trovava in casa con la famiglia e, nonostante il ricovero in ospedale, i medici nella tarda serata di sabato. La donna ha lottato tra la vita e la morte per diverse ore, sostenuta dall’affetto del marito Luca Favero e dei due figli di 23 e 18 anni. La donna si era sentita male durante la notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio. Immediato l’allarme da parte dei familiari al servizio del 118, arrivato sul posto pochi minuti dopo con una squadra di medici e infermieri, un’automedica e un’ambulanza. (Continua a leggere dopo la foto)



















onostante il celero arrivo dei soccorsi la 52enne non si è più ripresa. Alessandra godeva di buona salute, amava lo sport, nulla aveva fatto presagire il malore fatale che l’ha colpita. L’azienda Favaro 1 era stata fondata nel 1958, Alessandra lavorarva nel ramo del marketing. Non è ancora stata fissata la data del funerale. (Continua a leggere dopo la foto)















Oltre al marito Luca lascia due figli maschi, Matteo ed Enrico, di 23 e 18 anni.

Una scomparsa, quella di Alessandra, del tutto inaspettata. Come difatti riporta “la Tribuna”, la 52enne non soffriva di alcuna patologi e, anzi, era appassionata di sport tanto da partecipare anche alla Corri in Rosa a Treviso. (Continua a leggere dopo la foto)









Persona sempre sorridente e aperta al prossimo, aveva un passato come catechista e volontaria nel sociale, mentre fino a poche ore fa gestiva il marketing e la comunicazione proprio della Favaro 1.

“È nato!”. Secondo figlio per la coppia Vip, la notizia arriva a sorpresa: lo hanno tenuto segreto fino a oggi