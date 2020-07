Il Fai – Fondo Ambiente Italiano ha reso nota la scomparsa di Giulia Maria Crespi, sua fondatrice e Presidente Onoraria, “evento che segna un momento cruciale nella storia della Fondazione – si legge nella nota del fai – e vena di infinita tristezza l’animo del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Garanti, della struttura operativa e delle Delegazioni del Fai che a lei con unanime riconoscenza dedicano il più commosso tributo”.

E ancora: "La chiarezza del suo insegnamento, il solco tracciato, lo stile e l'entusiasmo infuso in qualsiasi cosa facesse indicano senza incertezze la strada che il Fai è chiamato a seguire per il Bene del Paese, fissata nella missione che lei stessa contribuì a definire".



















Giulia Maria Crespi aveva 97 anni. Era discendente di una importante famiglia di cotonieri lombardi, proprietari del "Corriere della Sera". Era Nata a Merate (Lecco) il 6 giugno 1923. E' stata sposata due volte: con il conte Marco Paravicini, padre dei suoi gemelli Aldo e Luca, morto in un incidente dopo 4 anni di matrimonio, nel 1956; con l'architetto Guglielmo Mozzoni (1915-2014).















Due mesi ha perso il figlio Aldo Paravicini, 65 anni, in un tragico incidente avvenuto alle Cascine Orsine, l'azienda agricola di famiglia, a Bereguardo (Pavia): si è schiantato, a causa di un malore, contro uno stabile accanto alle abitazioni dei dipendenti della cascina. Giulia Maria Crespi nel 1960 iniziò ad occuparsi del "Corriere della Sera" ed uscì dal Cda nel 1974.









Dal 1965 al 1975 ha svolto una lunga attività in Italia Nostra. Nel 1975, lasciata la gestione editoriale del “Corriere”, con Renato Bazzoni fondò il Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) di cui era oggi presidente Onorario. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in tutta Italia, tra cui dal Presidente Ciampi l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Per Einaudi ha pubblicato l’autobiografia “Il mio filo rosso” (2015).

