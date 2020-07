Milano, rissa con catene e bastoni nella notte: morto un uomo di 44 anni

Gli agenti della Squadra mobile di Milano stanno indagando sulla morte di un uomo di 44 anni del Bangladesh trovato agonizzante nella serata di ieri in via Montegani, nel quartiere Stadera di Milano al termine di una rissa. L’uomo, regolare e senza precedenti che gestiva un minimarket etnico insieme al cognato, trasportato dagli operatori del 118, è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Paolo ma sembra non avesse tracce visibili di violenza sul corpo.

Nè bastonate o martellate. A quanto si apprende intorno alle 21.20 del sabato sera è stata segnalata una rissa che vedeva coinvolte all'incirca sette persone. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato il bengalese a terra, trasportato all'ospedale San Paolo l'uomo è spirato poco dopo.



















Ad alimentare il mistero sull'esatta dinamica c'è il ritrovamento sulla zona della rissa di spranghe e bastoni di ferro. Tali elementi farebbero pensare quindi che la morte del 44enne possa essere una conseguenza della rissa. La vittima però non aveva sul corpo evidenti segni di colluttazione.















Forse è stato ucciso da un infarto o da un ictus, quasi sicuramente provocati dalla concitazione. Comunque sarà l'autopsia a stabilirlo. Secondi alcuni testimoni i partecipanti alla rissa erano in sei. Due sono le piste che stanno seguendo gli inquirenti: una lite finita male o una spedizione finita male. La polizia avrebbe identificato due dei partecipanti alla rissa. Bisognerà quindi attendere il risultato dell'autopsia per conoscere le reali cause della morte.











Non è da escludersi che l’uomo, affetto da patologie pregresse, possa essere stato vittima di un attacco di cuore sopravvenuto durante la colluttazione. Intanto gli agenti di polizia sono riusciti ad individuare alcune persone presenti alla rissa, tutti bengalesi, che potranno certamente aiutare a fare luce sulla morte del 44enne.

