Auto si ribalta e finisce contro tir: sterminata famiglia di 4 persone

Immane tragedia in Puglia. Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, sulla strada provinciale 151 che collega Ruvo di Puglia ad Altamura, dunque nel territorio barese. Quattro persone, che facevano parte di uno stesso nucleo familiare, hanno perso la vita nel tremendo impatto. Stando alle prime informazioni, l’auto sulla quale viaggiavano si è scontrata in modo frontale contro un camion che arrivava dalla carreggiata opposta.

Le cause del sinistro mortale sono al vaglio degli investigatori, quindi al momento è difficile fare affermazioni certe su ciò che è potuto succedere. Il camionista a bordo del mezzo pesante non ha riportato ferite, uscendo dallo stesso completamente illeso. Ad indagare sull'accaduto sono i carabinieri, che dovranno fare piena luce sulla dinamica dell'incidente, al fine di individuare eventuali responsabilità. C'è comunque una primissima ricostruzione di quanto avvenuto nelle scorse ore.



















Stando alle prime notizie, il conducente che guidava la Peugeot 207 avrebbe perso il controllo dell'autovettura per cause in corso di accertamento, mentre era intento ad effettuare una curva. La macchina si è ribaltata ed ha terminato la sua corsa sulla corsia opposta, dove in quel frangente stava transitando il camion che aveva all'interno materiale edile. Colui che era alla guida del tir non è riuscito in alcun modo ad evitare il tragico impatto e per le vittime non c'è stato niente da fare.















Lo schianto tra i due mezzi è stato violentissimo. Per il momento non sono state fornite informazioni sui nomi delle persone decedute. Si sa comunque che coloro che hanno perso la vita avevano rispettivamente 38, 40, 51 e 84 anni. Tra le vittime ci sarebbero almeno due sorelle. Il sinistro ha avuto luogo a 20 chilometri dalla città delle Murge. Oltre ai militari, sono intervenuti sul posto gli uomini della Polizia locale di Altamura, guidati dal colonnello Michele Maiullari.









Il camion aveva al suo interno anche sabbia e pietre e si stava recando in una cava situata a Ruvo di Puglia. Quando i sanitari del 118 sono accorsi immediatamente sul posto, le 4 persone erano già spirate, quindi potrebbero essere morte sul colpo. Per estrarre i corpi esanimi dalle lamiere è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

