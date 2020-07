Malore improvviso, Elisa muore un mese dopo il parto. Si era sposata un anno fa

Una brutta notizia giunge dal Veneto, dove una giovane mamma è morta un mese dopo il parto e appena un anno dopo il matrimonio. Elisa Docali, questo il suo nome, aveva appena 28 anni ed era molto felice di quanto la vita le avesse donato. Era completamente innamorata del suo adorato Stefano ed era letteralmente impazzita di gioia alla nascita del piccolo Federico. La donna viveva a Legnago, un comune in provincia di Verona, e ciò che è successo è stato difficile da accettare.

Nello scorso mese di giugno è venuto alla luce il suo bambino, in anticipo a causa di un malore improvviso che aveva colpito Elisa. Lei ha lottato con tutte le sue forze per vivere, ma il suo cuore ha smesso di battere il 15 luglio scorso. Un dramma incredibile, che ha gettato nello sconforto più totale tutta la sua famiglia e in particolare il suo neo sposo. Una terribile storia, visto che il piccolo Federico sarà costretto a crescere senza aver praticamente mai conosciuto sua mamma. (Continua dopo la foto)



















Le complicazioni sul suo stato di saluto avevano costretto i medici a trasferirla presso l’ospedale di Borgo Trento. Dopo circa due settimane le sue condizioni di salute sembravano essere migliorate, infatti era stata riportata al ‘Mater Salutis’ e qui aveva potuto rivedere e riabbracciare il suo bimbo. Un’improvvisa ricaduta ha fatto degenerare la situazione ed è stata nuovamente portata al nosocomio veronese, dove è sopraggiunta la prematura morte della giovanissima madre. (Continua dopo la foto)















Mercoledì scorso il quadro clinico della 28enne è decisamente precipitato e non c’è stato nulla da fare. Poco prima di morire, la ragazza è riuscita a chiedere un’ultima cosa. Ha infatti detto che una volta deceduta avrebbe voluto donare i suoi organi e così è stato. Una scelta molto coraggiosa e generosa per aiutare gli altri. Inconsolabili suo marito e gli altri parenti, che faticano ad accettare che sia realmente successa una cosa del genere. Un dolore troppo forte da sopportare. (Continua dopo la foto)









Tantissimi i messaggi di cordoglio inviati dai suoi amici. C’è chi ha scritto: “Adesso il tuo meraviglioso sorriso splende in cielo…Buon viaggio angelo”, “L’ennesima stella che si spegne sulla terra per illuminare il nostro cielo, illuminare il cammino delle persone che ti vogliono bene”, “Ci portano via sempre i fiori più belli e preziosi. Che arrivi il mio pensiero fino a te”.

