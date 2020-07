Vietato mangiare in spiaggia panini e cibo portato da casa. E scoppia il caos

Nel Salento è stato instaurato un curioso stop che in pratica vieta il consumo di pasti e bibite non comprati al bar dello stabilimento – il più delle volte il classico panino preparato per combattere i morsi della fame – si somma ad un menu che non è proprio alla portata delle tasche di tutti. Tanto che molto spesso le sorprese arrivano con il conto da pagare che anche per una semplice frisa comporta somme da ristorante di alta fascia.

Una situazione che danneggia l'immagine del turismo salentino con ripercussioni, sull'economia locale che potrebbero essere anche molto serie: a più riprese infatti, le vittime di questi casi, minacciano di andare in posti più convenienti, a partire dalle mete transfrontaliere. Il pienone di agosto, insomma, che porta anche le polemiche. Era accaduto già a fine luglio nella zona di Leuca, è accaduto una settimana sull'Adriatico dalle parti di Otranto. L'ultimo caso è dello scorso fine settimana in un lido di Torre Lapillo, a nord di Porto Cesareo.



















Protagonista una famiglia invitata dai gestori a non mangiare in spiaggia cibo preparato fuori dallo stabilimento. E, dopo avere ordinato due friselle, la beffa – almeno secondo il cliente dello stabilimento – con un conto in doppia cifra oltre le 30 euro. Giustificato, invece, secondo il lido in questione per la particolarità del piatto. In ogni caso, l'ultimo di una catena di episodi. Divieti fai-da-te e prezzi alle stelle che viaggiano spesso di pari passo.























Secondo i balneari però, la situazione va vista all'interno di un contesto specifico, facendo attenzione ai dettagli. Questo dice Giuseppe Mancarella, responsabile provinciale di Cna Balneatori: "Abbiamo sprecato tempo e denaro per portare il turismo ad alto livello e adesso una polemica estiva può far crollare tutto. In qualsiasi parte d'Italia se si entra in un locale si guardano i prezzi: ogni partita Iva è libera di vendere come vuole, l'importante è che ci sia un listino chiaro e che si paghino le tasse.



Non si può condannare nessuno per questo”. Diverso il discorso sul divieto di mangiare cibo proprio in spiaggia. “Non c’è nessuna proibizione in proposito, ma occorre sempre comportarsi in maniera educata e corretta. Un conto è il panino, un altro la teglia con il pranzo preparato a casa. Ci sono questioni di immagine e problemi igienico-sanitari. Qualsiasi cosa cade sulla sabbia potrebbe portare parassiti. Non vedo problemi con il panino, la frutta, una bottiglietta d’acqua”.

