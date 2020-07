Nozze con il coronavirus, padre della sposa positivo: 91 invitati in quarantena

Le nozze si trasformano in nuovo focolaio di coronavirus. È successo a Cittadella, in provincia di Padova, dove a fine giugno è stato celebrato un matrimonio con relativi festeggiamenti organizzati da una coppia congolese. Il padre della sposa ha avvertito i sintomi del virus e una volta effettuato il test è risultato positivo. L’uomo è stato anche ricoverato per qualche giorno.

Novantuno le persone invitate alla cerimonia, i quali sono stati contattati dai servizi sanitari e messi in quarantena. Nel corso dei controlli è stato individuato anche un altro caso positivo: si tratta di un amico della sposa. La notizia è stata riportata dal quotidiano "Il Gazzettino". Secondo quanto riportato dal giornale, il matrimonio risale a sabato 27 giugno e alla festa erano presenti ospiti provenienti da tutta Italia e non solo: da Padova, da Treviso, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Lazio e qualcuno dalla Francia.



















L'episodio ricorda quello che si è verificato ai primi di giugno quando a risultare positiva era stata una sposa di Vergato, in provincia di Bologna, trovata positiva dopo le nozze. In quell'occasione trentuno persone erano state messe in quarantena preventiva. Solo dieci giorni fa la stessa cosa era capitata in India, dove un matrimonio è diventato un vero e proprio focolaio di coronavirus con ben 111 persone in isolamento e lo sposo morto.















L'emittente Ndtv ha racconta la vicenda legata alla cerimonia celebrata a Bihar, in India, lo scorso 15 giugno, con la presenza di oltre 350 invitati. Lo sposo, su cui non è stato eseguito il tampone dopo il decesso, avrebbe mostrato sintomi prima della cerimonia e sarebbe stato ricoverato nell'ospedale di Patna.









L’uomo, curato per in particolare per dissenteria, sarebbe stato spinto dalla famiglia a non rinviare il matrimonio. Come detto, ha iniziato ad accusare malessere ed è deceduto poche ore dopo la cerimonia. Come riferisce l’emittente Ndtv, la famiglia ha celebrato immediatamente il rito funebre, impedendo di fatto l’esecuzione di qualsiasi test.

