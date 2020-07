Travolge un gruppo di amici con l’auto e uccide una 18enne. I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano insieme al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Nola hanno arrestato per omicidio stradale un 18enne napoletano. Questa notte il ragazzo era alla guida di un’utilitaria in compagnia di un amico. Insieme percorrevano via Ottaviano quando il giovane conducente ha perso il controllo della vettura e ha investito sei persone, intente a chiacchierare davanti a un negozio a San Gennaro Vesuviano.

La macchina è piombata sul marciapiede e ha colpito in pieno i giovani: una 26enne, Natalia Boccia, studentessa, è morta sul colpo. Tra i feriti, anche la sorella della vittima, Pasqualina Boccia, 34 anni, al settimo mese di gravidanza: portata in ospedale, ha partorito e messo alla luce una bimba, che è ricoverata in terapia intensiva al Martiri del Villa Malta di Sarno.



















Laureata in Ingegneria Gestionale alla Federico II di Napoli, Natalia era una giovane con tutta la vita davanti. Fidanzata con un ragazzo, anche lui ingegnere, sognavano come tutti i giovani di quest'età una vita assieme di successi e amore. Invece la sua vita è finita troppo presto in una sera d'estate. Sconvolta la comunità di San Gennaro Vesuviano che in questo momento è in preghiera per le sorti della sorella di Natalia e del suo bambino.















Un altro giovane è in pericolo di vita. Si tratta del 32enne Giacomo Muoio, il marito di Lorella, ora ricoverato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia. Gli altri tre ragazzi della comitiva non sono fortunatamente in pericolo di vita, ma restano ricoverati in prognosi riservata negli ospedali di Nola.









I carabinieri hanno sequestrato l’auto e stanno conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica l’incidente in cui ha perso la vita Natalia. Il 18enne è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici: ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. I documenti della vettura risultano in in regola.

