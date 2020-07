Il sushi degli orrori scoperto dai Nas: ecco cosa hanno trovato all’interno

Chiusa un’attività commerciale nei pressi di Venezia, i Nas sono intervenuti apponendo un grosso lucchetto alla struttura. L’attività di ristorazione in questione non è nient’altro che un ristorante di sushi e la motivazione per cui è stato costretto ad abbassare la saracinesca è dovuta ad una motivazione a dir poco aberrante. All’interno del ristorante di sushi è stata riscontrata la presenza di ratti, insetti vari ed eventuali nonché una sporcizia davvero riprovevole. Il ristorante di sushi in questione si chiama Dear eat – Yo yo sito in via Cairoli 52, a Dolo, in provincia di Venezia. L’attività è gestita da cittadini cinesi. Il controllo è avvenuto martedì 7 luglio sia da parte dei Carabinieri della locale Tenenza che dal personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ulss 3. (Continua dopo la foto)



















Dopo aver effettuato i dovuti accertamenti il ristorante è stato chiuso a tempo indeterminato per aver violato le norme igienico-sanitarie. Il Dear eat – Yo yo è un locale storico di Dolo, sito in zona centrale proprio di fronte al municipio. Il ristorante di sushi di Venezia ha sempre registrato il pienone, grazie ai prezzi stracciati che ha sempre proposo: l’all you can eat a pranzo per soli 10 euro e a cena invece per euro 21. Secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine, infatti, il locale era stato oggetto di discussione in seguito a delle foto e un video postati sui social da alcuni clienti. (Continua dopo la foto)















La clip era stata registrata dall’esterno durante il turno di chiusura del ristorante, ad essere ripresi, durante il loro vagabondaggio tra tavoli e vetrina, alcuni topi. Video e foto che hanno mosso immediatamente l’intervento delle autorità competenti che hanno posto un lucchetto gigante sulla porta del sushi bar a Venezia. La proprietaria del sushi-bar è stata mutata dai Carabinieri, sottoposta a numerose ammende amministrative del valore di circa 2mila euro. I Nas hanno emesso ordinanza di chiusura, con il fine ultimo di ripristino e sanificazione dei locali.

