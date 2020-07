Ragazzi morti nel sonno, le parole di un amico: “Maledetto, cosa gli hai fatto bere?”

Ancora notizie sulla tragedia di Terni che ha scosso tutti. Due ragazzi, entrambi minorenni, trovati morti nelle loro abitazioni, ma senza segni di violenza sul corpo. Si ipotizza l’uso di sostanze stupefacenti, anche in seguito alle accuse emerse nei riguardi di un uomo di 41 anni che avrebbe venduto alle due vittime una dose massiccia di droga.

Due vite spente alla sola età di 15 e 16 anni. La città di Terni si ferma e perde la parola di fronte alla notizia del decesso dei due minorenni. Emerge una frase, sfuggita per caso dalla bocca di un amico in comune di Gianluca Alonzi e Flavio Presuttari, che porterebbe alla luce la pista da seguire: “Cosa gli ha dato da bere quel maledetto?”. (Continua a leggere dopo la foto).























Ricordiamo che Gianluca Alonzi e Flavio Presuttari sono morti ma in case differenti, dettaglio che confermerebbe l’assunzione della stessa sostanza, per natura e dose. Le parole dell’amico delle vittime si riallacciano, dunque, al 41enne fermato con l’accusa di aver venduto ai minorenni un mix di sostanze stupefacenti. Come riporta il Messaggero nell’articolo a firma di Vanna Ugolini e Nicoletta Gigli, i due adolescenti sono stati trovati morti dalle mamme. (Continua a leggere dopo la foto).















La madre di Gianluca avrebbe gridato alla vicina di aiutarla, posto che il figlio non dava alcun cenno di vita: “Aiutami, aiutami a svegliarlo, non ce la faccio”. Il decesso andrebbe ricollegato all’uso di “sostanze droganti”, termine tecnico utilizzato quando ancora non è definita con certezza la natura della sostanza assunta. Lo ha affermato il procuratore della Repubblica Alberto Liguori: “Gli esami tossicologici serviranno per capire, ci affideremo agli specialisti e vedremo cosa troveremo”.(Continua a leggere dopo le foto).









Che i due amici siano stati segnati dallo stesso tragico destino rimane una certezza e con questa anche le cause comuni. Afferma il procuratore: “Abbiamo una responsabilità collettiva per quello che è accaduto. Forse non siamo stati del tutto capaci di fare il nostro dovere”. E aggiunge: “Abbiamo lavorato con i giovani che hanno dato una grande mano indirizzandoci e restringendo campo di azione. Ci hanno condotto verso il sospettato. Cosa grave è il fenomeno della dimestichezza che hanno con il mondo della droga”.

Due ragazzi di 15 e 16 anni morti nel sonno: arrestato un uomo