Coronavirus, nuovo focolaio in Italia. 15 positivi, sono tutti giovani

Saltato fuori un nuovo focolaio di Covid a Brescia, ad essere risultati positivi 15 ragazzi della Comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio. A Palazzolo sull’Oglio, Brescia, sono stati effettuati test a tappeto per verificare l’andamento della curva epidemiologica. Grazie a questa misura di prevenzione è stato scovato un nuovo focolaio di Coronavirus. Finora i contagiati certi riguardano 15 ragazzi, di cui 11 femmine e 4 maschi, tutti appartenenti alla Comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio e che sono stati immediatamente messi in isolamento. Tra i 15 non si registrano sintomatici e per il momento la situazione appare sotto controllo. (Continua dopo la foto)























La Comunità Shalom spiega l’andamento della situazione contagi da Coronavirus su Facebook: “In questi giorni abbiamo avuto i medici di Ats di Brescia che hanno fatto il tampone a tutti, come già fecero ad aprile”. Shalom è una comunità, nata nel 1986, che accoglie tossicodipendenti con patologie associate e che si prende cura della loro riabilitazione e del reinserimento sociale. Queste le parole di rassicurazione della Comunità Shalom nei confronti dell’accaduto: “Nulla di grave: sono stati riscontrati alcuni positivi asintomatici, nessuno sta male, nello specifico 4 ragazzi su 130 e 11 ragazze su 80, i bambini tutti negativi. Ovviamente come è giusto agire, abbiamo messo in quarantena 15 persone (ma che ripetiamo, stanno bene): il 18 luglio verrà effettuato il secondo tampone”. (Continua dopo la foto)









Il nuovo focolaio scovato a Brescia, sembra dunque essere sotto controllo, anche se il regime di massima allerta riguardante la Lombardia deve comunque rimanere in attivo. Il territorio lombardo è stato il più provato dall’epidemia di Coronavirus e, oltre quella bresciana, nelle ultime ore si sono registrati nelle province di Mantova e Cremona alcuni piccoli focolai: 53 nuovi contagi 53 soltanto nelle ultime 24 ore, di cui 29 sono stati constatati tramite i test sierologici e 7 considerati “debolmente positivi”. Queste nuove cifre portano i dati totali a 94.580 casi. I decessi avvenuti in territorio lombardo per causa del contagio da Coronavirus sono 13, per un totale 16.713. Poco in meno della metà dei 34.899 decessi italiani causati dal virus.

