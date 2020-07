Coronavirus, nuovi focolai anche in Emilia-Romagna: ricominciano gli isolamenti

Un nuovo focolaio da Coronavirus che stavolta coinvolge l’ospedale Infermi di Rimini, luogo in cui sono state riscontrate otto persone contagiate dal Coronavirus. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, ad oggi sono 8 i casi di contagio verificati tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, l’accertamento è avvenuto dopo aver effettuato il tampone. Si tratta di pazienti che erano già ricoverati all’Infermi di Rimini nel reparto post-acuti, dell’ospedale cittadino. Ad essere contagiati 5 uomini e 3 donne, e nessuno di loro dimostrava di essere sintomatico presentando le conseguenze da contagio da Coronavirus. Queste sono ore in cui si devono attendere gli esiti dei tamponi, test a cui si sono sottoposti i membri del personale medico e infermieristico. Gli esami previo tampone sono stati effettuati sul personale ospedaliero lunedì mattina, 6 luglio. (Continua dopo la foto)























L’Ausl di Rimini ha dato il via a un’inchiesta epidemiologica che prende in esame il nuovo cluster, i familiari delle 8 persone contagiate dal Coronavirus sono state già poste in allerta ed è già stata loro imposta la quarantena in attesa dei risultati dei tamponi. “I controlli e le indagini cliniche continueranno senza sosta nei prossimi giorni – fanno sapere dall’azienda sanitaria di Rimini – ma al momento la situazione risulta circoscritta”. Se a innescare il contagio da Coronavirus, scoperto su un paziente che stava per essere dimesso, sia stato qualcuno del personale sanitario ospedaliero oppure un parente dei ricoverati ancora non è stato reso noto. (Continua dopo la foto)















Ad oggi gli 8 contagiati restano tutti in ospedale, e per ognuno di loro sono state utilizzate una serie di cautele per non permettere il propagarsi del virus in corsia e dare la possibilità agli operatori sanitari di continuare ad assisterli in totale sicurezza. L’ospedale Infermi di Rimini, quindi torna ancora nell’occhio del ciclone di Coronavirus. Non è il primo focolaio, infatti, che ha avuto origine all’interno dell’ospedale romagnolo. Lo scorso marzo, infatti, 12 medici su 25 risultarono positivi. E adesso è il nuovo cluster a mettere sotto pressione lo scrigno del turismo romagnolo.

Coronavirus, nuovo focolaio in Toscana. Il contagio arriva dal Bangladesh