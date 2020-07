Scontro con un Suv, bimbi trasportati all’ospedale in gravi condizioni

È pesante il bilancio dello scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di domenica 5 luglio a Seriate, comune italiano di 25mila abitanti della provincia di Bergamo, in Lombardia: sette feriti, tra cui tre bambini e il più piccolo ha solo sei mesi. La bambina di 10 anni è stata trasportata in gravi condizioni in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia.

Gli altri due bimbi coinvolti nell'incidente sono stati accompagnati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Illesi i genitori dei bambini, mentre due settantenni di Stezzano, in provincia di Bergamo, che erano a bordo di un suv, sono rimasti feriti meno gravemente e sono stati trasportati alle Cliniche Gavazzeni in codice giallo.























Intorno alle 16.30 una Renault Clio e un Suv Hyundai si sono scontrati all'altezza della curva dello svincolo di via Cassinone che porta all'Asse interurbano. Come riporta il quotidiano online "Bergamo news" sulla Clio padre e madre di 50 anni, originari del Bangladesh, con i tre figli: una bambina di 12, un maschio di 10 e un altro di sei mesi. Sul Suv una coppia bergamasca di 71 anni.















Dopo il violento l'impatto che ha danneggiato in particolare la vettura, l'occupante di un'auto che precedeva i veicoli coinvolti ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze, due automediche e l'elisoccorso, oltre ai carabinieri della tenenza di Seriate e la polizia stradale di Seriate per i rilevi di legge e per regolare la circolazione.









La strada è stato chiuso al traffico per permettere ai carabinieri di effettuare i rilievi del caso e accertare la dinamica dell’incidente. Come detto, il ferito più grave è il bambino di 10 anni, intubato e trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia dove è ricoverato in prognosi riservata. La sorella e il fratellino sono stati condotti in ambulanza, insieme ai genitori, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La coppia di 71enni è invece stata portata alle Cliniche Gavazzeni.

