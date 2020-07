“Ciao nanetti…”. Gemellini uccisi dal papà, la struggente lettera di addio di mamma Daniela

La giornata di oggi è stata piena di dolore per i funerali dei piccoli Elena e Diego, i due gemellini di 12 anni uccisi dal papà, il quale poi si è tolto la vita. L’ultimo saluto ha avuto luogo nel comune di Gessate. Le bare hanno attraversato tutto il campo sportivo del paese, accompagnate con la musica in sottofondo di ‘Un Senso’ di Vasco Rossi. Tantissime le persone presenti, che hanno tributato un fragoroso applauso agli sfortunati fratelli. Sul feretro di Diego una maglia azzurra.

Non sono invece stati apposti fiori. Straziante la lettera scritta dalla mamma dei bimbi, la signora Daniela. La missiva è stata letta da un'amica della donna una volta conclusi i funerali. Queste le sue parole: "Ciao nanetti, non riesco ancora a realizzare che non potrò più vedervi, abbracciarvi, sentire la vostra voce che chiama 'mamma'. Vi abbraccio e vi dico che andrà tutto bene, nonostante il male che vi è stato inferto. Sono stata davvero fortunata ad essere la vostra mamma".























Poi ha continuato: "Chiedo a tutti di ricordarvi sorridendo non nelle lacrime, avrebbero preferito così". Poi è stata una professoressa a ricordare Elena e Diego: "Un'insegnante spera sempre di spalancare le porte verso il futuro dei suoi ragazzi e mai immagina di proseguire il cammino senza di loro. Non ci sarà giorno in cui entrando in classe non cercherò la mano alzata di Diego, la prima ad alzarsi per una domanda. E gli occhi buoni di Elena, sempre sorridente, con il cuore grande".















L'insegnante ha concluso così il suo intervento: "Elena era l'alunna di cui ti puoi fidare. Non ho una goccia di conforto per la vostra mamma, la scuola, la vita non sarà come prima, mi mancherete, la vostra prof". Un altro docente ha affermato: "Per voi ci sarò sempre: chiamatemi ancora proffy con la y finale altrimenti mi offendo, vi abbraccio e vi voglio bene. Ho un immenso bisogno delle vostre domande, mi avete dato entusiasmo anche nella surreale distanza dei pc".









Disinfettanti all'ingresso e tutti muniti di mascherina. I posti a sedere mantengono la distanza di sicurezza e dischi bianchi sparsi vanno a indicare i posti da tenere per chi rimarrà non riesce a sedersi. Così il campo sportivo di Gessate aveva dato inizio alla celebrazione dei funerali di Diego ed Elena, a partire dalle 10 di questo doloroso e indimenticabile 4 luglio, Addio per sempre Diego ed Elena, "anche se tutto questo un senso non ce l'ha".

