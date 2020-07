“Addio Riccardo”. Muore a 10 anni per le ustioni dopo un esperimento di scienze

Una tragedia davvero incredibile, che ha lasciato tutti senza parole. Riccardo Cesarino, di soli 10 anni, non ce l’ha fatta ed è morto dopo un mese di agonia in ospedale. Era rimasto ustionato gravemente su tutto il suo corpo. Il drammatico episodio era avvenuto lo scorso 29 maggio, quando durante un esperimento di scienze all’interno della sua casa situata a Collegno, in provincia di Torino, si era bruciato il 60% del suo corpo ed era dunque stato trasferito immediatamente al nosocomio.

Era ricoverato nel reparto di rianimazione del Regina Margherita della città piemontese. Per la precisione, Riccardo doveva tentare nella sua abitazione il cosiddetto Serpente del Faraone. Questo esperimento prevede di mescolare insieme il bicarbonato, la sabbia, lo zucchero e l'alcol. Subito dopo l'incidente domestico, i sanitari del 118 avevano compreso che la situazione fosse già molto critica. La prima a soccorrerlo era stata la mamma, intervenuta per spegnere le fiamme.























Nei minuti successivi all'esperimento non riuscito e alle ustioni provocatesi dal bimbo, era prontamente giunto sul posto anche un vicino di casa, che si era adoperato per aiutare la madre dello stesso e per salvare in tutti i modi la vita di Riccardo. In questi 30 giorni, il bambino era stato sottoposto a diverse operazioni chirurgiche, non riuscendo però mai a lasciare il reparto di rianimazione. Ora il tragico epilogo, che ha addolorato tutti i suoi familiari, distrutti dalla notizia.















La procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda, ma per il momento nessuna persona è stata iscritta nel registro degli indagati. Non è l'unica news di cronaca nera delle ultime ore ad aver sconvolto gli italiani. Infatti, una ragazza di 29 anni è morta sul colpo a Monale, in provincia di Asti, cadendo dal balcone di casa dove stava sistemando delle zanzariere. Un colpo fortissimo col suolo che è stato talmente violento da farla morire sul colpo. In casa i quattro figli di 8, 6, 4 e 2 anni.









A fare la tragica scoperta la figlia più grande, spaventata e in lacrime, che poi ha telefonato alla zia per chiederle di venire ad aiutare la mamma perché non si muoveva più. Secondo i militari intervenuti dalla stazione di Baldichieri, la dinamica pare chiara: si sarebbe trattato di una tragedia. Due storie angoscianti che non hanno purtroppo avuto il lieto fine.

