Coronavirus, paziente positivo al Pronto soccorso. Ora è caccia ai contatti

Un paziente arrivato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma è risultato positivo al Covid-19. Lo apprende l’Adnkronos Salute. Subito è scattata la sorveglianza epidemiologica sui contatti più stretti.

Effettuati intanto, nel Lazio, 167.832 test sierologici, di cui circa 75 mila ad operatori sanitari e 34 mila a operatori delle forze dell'ordine. Sono stati testati, inoltre, circa 1.200 farmacisti, 2.500 donatori di sangue e oltre 34 mila cittadini in laboratori privati. Ne dà notizia la Regione Lazio. I sierologici fotografano una situazione con un tasso di circolazione stabile al 2,3%. Sono stati rilevati 327 asintomatici positivi al tampone. Il 6 luglio, annuncia la Regione, iniziano i prelievi per i test sierologici sugli operatori del commercio iscritti a Sanimpresa: sono oltre 79 mila.























Un nuovo ceppo più contagioso di Sars-Cov-2 domina nel mondo. La notizia della scoperta di questa variante era circolata settimane fa, grazie alla pubblicazione su alcune riviste scientifiche di una serie di studi internazionali – fra i quali uno italiano, firmato da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, Roberto Cauda, docente di Malattie infettive all'Università Cattolica di Roma e Antonio Cassone, docente di Microbiologia dell'Università di Perugia.















Ora un team internazionale di ricercatori dimostra che la variante ha migliorato la capacità del virus di infettare le cellule umane e l'ha aiutata a diventare il ceppo dominante che circola oggi nel mondo.Lo studio, pubblicato su 'Cell', mostra che questa variante – la "D614G" . è più contagiosa nelle colture cellulari (in condizioni di laboratorio), e apporta una piccola ma efficace modifica alla glicoproteina Spike, usata dal virus per penetrare nelle cellule. Così la variante D614G di Covid-19 ha preso rapidamente il posto del ceppo dominante subito dopo la sua comparsa, con "un significativo spostamento nella popolazione virale dall'originale al nuovo ceppo del virus", rilevato dall'analisi di diversi campioni a livello internazionale.









I ricercatori del Los Alamos National Laboratory nel New Mexico e della Duke University in North Carolina, hanno collaborato con il gruppo di ricerca dell’Università di Sheffield (GB) per analizzare campioni di genoma del virus pubblicati su Gisaid, una risorsa internazionale per condividere sequenze di genoma tra ricercatori di tutto il mondo.

