Carlotta, trovata morta dalla madre nel letto: aveva appena 14 anni

È morta nel sonno Carlotta Cassandro. Aveva 14 anni appena. Succede a Fossò, nel padovano, una paese ora sconvolto e in lutto. “Era un angelo in terra che oggi non c’è più ed è salito in cielo”. Sono le parole piene di amore di Romeo Cassandro, nel raccontare la morte della figlia, Carlotta, 14 anni, mancata nel sonno ieri, giovedì 2 luglio.

“Carlotta amava lo sport, era desiderosa di cominciare le scuole superiori a Padova, al liceo di Scienze umane”, racconta mamma Barbara Maniero. Mercoledì sera la ragazza si era coricata come sempre, nella sua cameretta. La notte era trascorsa tranquilla, Carlotta dormiva serena. Ma intorno alle 5 la mamma ha sentito Carlotta tossire due volte. Forse quello è stato il momento in cui – inspiegabilmente – è avvenuta la tragedia. Continua dopo la foto























Poi, di mattina, attorno alle 9,30, Barbara Maniero si è avvicinata al letto della giovane, non sentendola alzarsi. E ha fatto la triste scoperta. Lo strazio è stato incontenibile. Immediatamente è stato avvertito il Pronto soccorso di Dolo. I sanitari sono accorsi a Fossò, ma non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimare la ragazzina. Continua dopo la foto















Con ogni probabilità si è trattato di un infarto: eppure Carlotta Cassndro stava bene e non aveva patologie di sorta. Ieri, scrive il Gazzettino, i genitori si sono stretti attorno agli altri due figli, Vittoria di 18 anni ed Enrico, 9, anche loro sconvolti dal dolore. Venerdì scorso c’era stata la festa di fine anno, alunni e genitori si erano ritrovati assieme in una pizzeria a Vigonza per un momento conviviale in cui salutare la scuola media e fare ingresso nel nuovo progetto di vita delle superiori. Continua dopo la foto









«Proprio mercoledì – racconta la madre – avevamo fatto le fototessera che sarebbero servite per l’iscrizione a scuola». Sabato pomeriggio, al campo sportivo di Fossò, c’era stato il ritrovo con tutti i compagni. Non è ancora chiaro quando saranno celebrati i funerali di Carlotta Cassandro. Restano per ora solo le lacrime.

Ti potrebbe interessare: “Proprio niente male…”. Romina Power, sul web spunta la foto senza veli. Applausi dei fan