“Andrà così”. Gemellini uccisi dal padre, la decisione dopo l’ ingiusta morte di Elena e Diego

Diego ed Elena, è tempo di dare l’ultimo saluto ai due gemellini uccisi per mano del padre, Mario Bressi. La data è stata confermata dalle autorità competenti e avverrà sabato 4 luglio. Una tragedia familiare quella avvenuta lo scorso 27 giugno a Margno, in provincia di Lecco che ha unito l’Italia nel silenzio e nello sgomento. In particolare, la comunità di Gessate, dove la famiglia viveva fino al doloroso epilogo.

Due angeli innocenti di 12 anni, Diego ed Elena, i gemellini uccisi dal padre, Mario Bressi, durante quella che doveva essere una consueta vacanza sui monti della Valsassina. I funerali verranno celebrati il 4 luglio a Gessate, alle porte di Milano, dove è stato disposto il lutto cittadino. La celebrazione avverrà alle 10 del mattino, ma non insieme al padre. (Continua a leggere dopo la foto).























Dopo aver ucciso i propri figli, Mario Bressi si è tolto la vita gettandosi dal ponte della Vittoria. Le esequie funebri del morto suicida avverranno, però, lontane da quelle dei due gemellini che invece si terranno nel campo sportivo di Gessate. Una comunità in lutto cittadino. Dopo aver eseguito l’autopsia sui due corpicini, la procura di Lecco, guidata da Antonio Chiappani, ha restituito le salme a mamma Daniela Fumagalli. (Continua a leggere dopo la foto).















E Daniela non si dà ancora pace al pensiero di aver perso per sempre i suoi due figli. Non poteva immaginarlo la 45enne originaria di Gorgonzola che proprio il marito, dal quale aveva deciso di separarsi, potesse aver premeditato un simile dramma. Rimane chiaro che l’omicidio si è consumato nella tarda notte. Infatti la telecamera di videosorveglianza ha ripreso l’uomo uscire dal complesso per poi pubblicare alle 3di notte la loro ultima foto insieme, sorridenti come sempre. (Continua a leggere dopo le foto).









E per la celebrazione dei funerali dei due gemellini saranno vietate le telecamere. Nessuna ‘spettacolarizzazione’ di un dramma che ha devastato una comunità intera. Il primo cittadino di Gessate, in vista di una considerevole affluenza di presenti sul luogo della celebrazione funebre, ha previsto l’entrata in vigore delle regole di distanziamento per coronavirus. Chiunque dovrà indossare mascherine e garantire il distanziamento sociale di un metro e mezzo.

Positivo al coronavirus dopo una festa chiede perdono ai genitori. Ma muore il giorno dopo