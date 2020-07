“Pericoloso per la salute”. Formaggio ritirato dal mercato: l’allarme del Ministero

Brutte notizie per i consumatori, che sono stati immediatamente avvisati di un ritiro di un prodotto dai supermercati. Il richiamo in particolare si è reso necessario a causa di un rischio microbiologico. Il ministero della Salute ha quindi disposto di ritirare subito un formaggio pecorino a latte crudo semi stagionato dell’azienda agricola di Carai Giuseppe & C ssa. Per quanto concerne la denominazione di vendita, questa è Divino. Il motivo di questo allarme è serio.

C'è infatti la possibilità di avere la presenza di Escherichia Coli Stec in 25 gr (non rilevati sierogruppi 0157, 0111, 026, 0103, 0145, 0104: H4). Il lotto di produzione è precisamente 080520, appunto della ditta dei fratelli Carai, che è prodotto in forme da 1,5 chilogrammi e che ha una data di scadenza fissata al 26 settembre del 2020. Lo stabilimento dove è prodotto il formaggio pecorino è situato in Toscana, a Podere Rimini, a Volterra (Pistoia), 37 località Montemiccioli.























Il ministero della Salute invita tutti a non consumare per nessun motivo il cibo ritirato dal mercato e, se si fosse acquistato in precedenza, di riconsegnarlo al punto vendita dove è avvenuto l'acquisto. Ma cos'è l'Escherichia Coli? Siamo in presenza di un batterio che è trovato principalmente nell'intestino degli esseri umani e anche degli animali. Praticamente è la parte integrante della flora intestinale. Quasi sempre sono decisamente innocui, ma a volte possono causare problemi.















Si possono avere dei rischi che possono anche provocare danni seri al proprio stato di salute. Ad esempio, si possono avvertire lievi crampi addominali, vomito e diarrea. Ma non sono da escludere nemmeno complicazioni più gravi che possono far sopraggiungere serie infezioni. L'acqua o il cibo che presentano contaminazioni e che vengono mangiati crudi possono risultare estremamente pericolosi in particolar modo per tutti i bambini in tenera età e per gli anziani.









Alimenti come frutta e verdura contaminati sono in grado di danneggiare lo stato fisico delle persone in questione. L’Escherichia Coli ha comunque una certa sensibilità al calore, dunque cucinando il prodotto si annulla e dunque si neutralizza il batterio. In alcuni casi il ministero della Salute può comunque tornare sui suoi passi e revocare il ritiro e il richiamo dei prodotti.

