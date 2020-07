Addio Matteo: il campione italiano ucciso a soli 29 anni dal coronavirus

Avrebbe compiuto 30 anni ad agosto ma il destino crudele ha voluto che la vita di Matteo finisse prima. Dopo aver vinto una dura battaglia contro la leucemia se l’è portato via il coronavirus. Il suo sistema immunitario, già notevolmente indebolito, non è riuscito a sconfiggere anche il Covid.

Matteo Mutti, di Tirano, in Valtellina, era un campione di poker e si è spento a 29 anni lunedì mattina, 29 giugno, ucciso dalle complicanze del maledetto virus. Non è riuscito a vincere questa volta. Come ricostruisce il Corriere della Sera, di sfide nella sua vita ne aveva già vinte tante. Ad agosto 2019, dopo la diagnosi della leucemia, non si era arreso. In cura presso l'ospedale San Matteo di Pavia Matteo ha lottato come un leone, raccontano i parenti che ora lo piangono.























E quando a gennaio aveva trovato un donatore compatibile ed è stato sottoposto a trapianto di midollo osseo la sorte sembrava finalmente avergli dato le carte giuste. Ma due mesi dopo un altro incubo quando si è ammalato di Covid. L'ultimo tampone era finalmente negativo ma poi il 16 aprile il ricovero in terapia intensiva, danni irreparabili ai polmoni per le complicanze del virus e martedì sono stati celebrati i funerali.















Nella chiesa parrocchiale di San Martino, a Tirano, in tanti si sono stretti a mamma Franca, papà Francesco, i fratelli Stefano e Maurizio e i nipotini. Ma anche il mondo del poker lo piange, quel mondo dove Matteo aveva saputo imporsi a livello internazionale con la vittoria nel Main Event del Wsop international circuit del 2016 a Campione d'Italia, il Main event dell'Italian poker tour conquistato a Nova Gorica nel 2015, un titolo Ipt e un side Ept con 40 bandierine in carriera.











Nel circuito del poker Matteo era famoso ma ciò nonostante dopo alcuni mesi a Londra, era tornato in Valtellina e lavorava nel negozio di ortofrutta del papà. “Avesse avuto in mano lui il pallino della situazione, avrebbe vinto anche questa battaglia. Ne siamo sicuri”, scrivono gli amici sulle pagine dei siti di settore. Assopoker lo ricorda come “un ragazzo cristallino, una persona speciale che non andava mai fuori dalle righe, gentile, riservato, educatissimo e rispettoso”.

