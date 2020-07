Lo schianto contro un camion, perdono la vita papà e figlia di 12 anni

Padre e figlia di 44 e 13 anni sono deceduti in un incidente stradale nel tardo pomeriggio a Gatteo a Mare, nel Cesenate. Le due vittime stavano viaggiando su uno scooter finito contro un camion alla rotonda dei Fienili, sulla via provinciale Rigossa: stavano tornando dal mare. Le cause sono in corso d’accertamento da parte della polizia locale dell’Unione Rubicone Mare. Per le ferite riportate sono morti sul colpo l’uomo che guidava lo scooter (un 44enne savignanese) e la figlia di quasi 13 anni che trasportava. La strada al momento è stata chiusa per i soccorsi da parte del 118 ed i rilievi di rito.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale dell'Unione del Rubicone. Dalla prima ricostruzione, il tragico incidente si è consumato su via Rigossa Destra, strada adiacente alla rotatoria Due Ponti. Il maxi scooter, un Yamaha T-Max era in uscita dalla rotatoria, dopo pochi metri è avvenuto il violento scontro frontale con un autocarro Iveco. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori con i due corpi esanimi sull'asfalto, cosparso di detriti, conseguenza del violento incidente.























Sotto shock l'autotrasportatore, un campano residente a Rimini. Quest'ultimo è risultato negativo all'alcol-test. Farro abitava a Savignano, mentre la piccola a Borghi con la mamma. Lo scontro è stato frontale e non ha lasciato scampo ai due occupanti dello scooter.















Tragiche le conseguenze con la morte sul colpo di un uomo e di una ragazzina che si trovavano sul mezzo a due ruote. Le vittime sono Donato Farro, 44 anni militare dell'esercito di stanza a Rimini e residente a Savignano sul Rubicone, e la figlia Asia, 12 anni.











Altra tragedia quella di un motociclista che si è scontrato frontalmente con un furgone lungo la strada che da Scarnafigi porta a Cervignasco. Il grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 1 luglio. Nulla da fare per il motociclista, morto sul colpo. La vittima è un 41enne di cui non si conoscono ancora le generalità. Sul posto sono intervenuti medicalizzata di Saluzzo, elisoccorso, Vigili del Fuoco e Carabinieri di Saluzzo.

