“Contagi crescono”. Coronavirus, il governatore lancia l’allarme: “Non datevi la mano”

Dalla sede della Protezione Civile di Marghera, il governatore del veneto Luca Zaia ha commentato i dati del nuovo bollettino regionale e ha bacchettato i cittadini. I numeri, infatti, sono in aumento e Zaia ha chiesto nuovamente a tutti i veneti di non non abbassare la guardia.

“Sale a 19.286 il numero dei positivi in Veneto da inizio pandemia. – ha detto in conferenza Stampa – Sono 8 le nuove positività al Covid-19 e 4 decessi nelle ultime 24 ore, che fanno salire il totale dei decessi a 2.012. Cresce anche il numero delle persone in isolamento 746 (+35) mentre i ricoverati sono 192, 21 dei quali positivi al Covid-19. Sono 10 i pazienti in terapia intensiva e 3.583 i dimessi. Il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 958.434”. Attualmente ci sono 22 focolai. Dal 31 maggio al 7 giugno ce ne sono stati 75, la settimana successiva 56, poi 35. Secondo il governatore se si esagera nel non rispettare le norme la situazione potrebbe anche degenerare. (Continua a leggere dopo la foto)























I nuovi casi: “Si tratta di una coppia di Selvazzano (PD) di 80-65 anni, lui ricoverato in Malattie Infettive ma paucisintomatico; una signora di 90 anni in casa di riposo San Pio X di Cordignano (TV) (la casa di riposo in questione risulta un focolaio attivo con altri 3 ancora positivi); madre e figlio nigeriani residenti a Vicenza di 24 anni e 3 mesi; un ricoverato di 39 anni di Padova a Malattie Infettive ma paucisintomatico e un signore di provincia di Bergamo di 72 anni (tampone eseguito in ambito ospedaliero: richiesto dalla cardiologia di Borgo Trento)”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il governatore ha lanciato l’allarme: “Siamo preoccupati per il pericolo di una nuova infezione in Veneto la responsabilità risiede nei comportamenti dei cittadini. Gli indicatori per me non sono buoni: anche un fatto isolato non ci deve stare, in una condizione ottimale. Io sono preoccupato e considero questi numeri un warning. un invito a non prendere la situazione sottogamba. Stiamo entrando – osserva – in una fase-limbo, in cui ognuno deciderà, con il suo comportamento, se si andrà avanti o indietro. Nessuno di noi ha alibi: se tutti ci comportiamo in maniera corretta – spiega Zaia -, il virus non torna. Ma ci sono cittadini che stanno aiutando il virus con comportamenti scorretti”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Continuo a dire ai cittadini di fare attenzione, di portare la mascherina e fare attenzione negli assembramenti. Se siamo prima della tempesta, allora ci stiamo predisponendo tutti per lanciarci dentro questa tempesta: questo virus è una bestia terribile. Dalla Cina arriva oggi la notizia di un nuovo virus, capiamo quindi che siamo sempre in pericolo. Non siamo più nella Fase 2 siamo nella fase Limbo, siamo noi a decidere in quale direzione andare – ha concluso Zaia -. Non voglio diffondere allarmismi ma dire ai cittadini di fare attenzione: si ricomincia a stringere le mani, evitatelo, disinfettatevi le mani, il virus si deposita anche sulle superfici. Se ci comportiamo in modo corretto il Covid non torna. Se torna una reinfezione, torna pesante”.

Arrestato influencer famoso tra i giovanissimi: sul cellulare video di abusi sui bambini