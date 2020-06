Orrore in casa, padre uccide i figli di 12 anni e si suicida: la scoperta choc della mamma

Tragedia a Margno, nelle Lecchese. Duplice omicidio avvenuto nel condominio prossimo alla funivia. Un bambino di 12 anni e la sorellina di 6 sono stati trovati privo di vita. Secondo le prime informazioni riferite dall’ agenzia Ansa a causare la tragedia sarebbe stata la difficile separazione tra il padre e la madre. I corpi dei due bambini sarebbero stati trovati dalla madre.

Non solo i bambini a perdere la vita, ma anche il padre. La donna oltre a essere stata la prima persona a trovare i figli privi di vita, sarebbe stata avvertita dell'omicidio dal marito con una email. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, i due bambini sarebbero stati strangolati dal padre. L'uomo, poco dopo, si sarebbe suicidato.















Morti per strangolamento o per colpi di arma da fuoco, le fonti informative si dividono e le indagini sono ancora aperte. La famiglia viveva in un condominio vicino alla funivia montana, a Margno, procedendo verso Pian delle Betulle. Su posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Lecco e della stazione territoriale.















La famiglia sarebbe originaria del Milanese e a Margno si fa riferimento come casa di villeggiatura a Margno. Al momento le cause della tragedia sembrano ricondursi alla difficile separazione tra il padre e la madre dei due bambini trovati privi di vita, ma la pista d'indagine e i successivi accertamenti tenderanno a fornire maggiori dettagli.













Nel messaggio ritrovato dalla donna era stato specificato dal marito che non avrebbe mai più rivisto i due figli. La donna, allarmata, ha subito chiamato le forze dell’ordine. Una volta raggiunta l’abitazione, la scoperta. I piccoli corpi senza vita dei due gemelli giacevano a terra e poco distante dall’abitazione, anche il corpo dell’uomo ,di cui inizialmente si erano perse le tracce.

