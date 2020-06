Tragedia sul lavoro, Michele muore davanti ai colleghi: lascia 3 figli

Immane tragedia sul lavoro questa mattina alla ‘D.R. Costruzioni’ situata a Maerne di Martellago, in provincia di Venezia. Si tratta di una fabbrica di carpenteria in via Primo maggio 40. Qui ha perso la vita un operaio di 54 anni, Michele Favaro. Il dipendente, residente nel comune di Scorzè, è deceduto durante l’avvio del suo turno di lavoro alle 7. Ad ucciderlo è stata una pressa, che lo ha schiacciato non lasciandogli assolutamente nessuno scampo per la disperazione di tutti.

Subito sono intervenuti in suo soccorso i colleghi, che hanno lanciato l'allarme visto che si sono immediatamente accorti della gravità della situazione. I sanitari del Suem di Mirano sono giunti con un'ambulanza, ma non sono riusciti a fare praticamente nulla se non a constatare la morte del 54enne. Intervenuti sul luogo del tragico incidente anche gli ispettori dello Spisal dell'Asl 3 e i carabinieri della compagnia di Martellago che hanno avviato le indagini del caso per fare chiarezza.















Letteralmente sotto choc sia i dipendenti che il titolare dell'azienda. Lavorava all'interno della fabbrica da circa 6 anni e lascia moglie e tre figli. Fatale l'impatto alla testa della pressa piegatrice, che lo ha ammazzato immediatamente. Non c'erano altre persone all'interno in quel momento, era infatti da solo. Nel capannone erano presenti invece altri operai, ma quando hanno lanciato l'allarme era ormai troppo tardi e Michele era purtroppo già spirato.















Uno di loro lo ha estratto dalla pressa, ma era deceduto. Pare che sia morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate. Spetterà agli investigatori fare luce su questa tragedia, che ha lasciato tutti senza parole e affranti dal dolore. Una tragedia che non si sa ancora con certezza se poteva essere evitata. Saranno le autorità competenti e quindi la magistratura ad indagare scrupolosamente per dare giustizia alla coniuge e ai figli, che sono adesso inevitabilmente inconsolabili.

















