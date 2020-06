Un fatto choc avvenuto a Palermo: una ragazza è stata quasi sgozzata dal fidanzato dopo una discussione in piazza Marina. La ragazza, brasiliana, di 26 anni, dopo l’aggressione è stata portata in ospedale nel reparto di rianimazione. “Ha riportato gravi ferite dopo essere stata colpita più volte dal fidanzato con una bottiglia rotta”, hanno fatto sapere i carabinieri dopo aver fermato il ragazzo che è stato poi portato in carcere.

Sulla base degli indizi raccolti dai carabinieri intervenuti sul posto “sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidio aggravato. In particolare, dopo una lite che è scaturita per motivi in corso di accertamento, il trentenne avrebbe colpito ripetutamente la fidanzata brasiliana con un coccio di bottiglia in vetro anche al volto ed al capo, procurandole un profondo taglio al collo”. Un’aggressione tremenda ricevuta proprio dall’uomo di cui si fidava e che doveva proteggerla. Continua a leggere dopo la foto















Quando la ragazza è arrivata in ospedale, non aveva né vestiti né soldi. Per fortuna la 26enne ha dei buoni amici che, da Perugia, hanno fatto partire sui social una raccolta fondi per aiutarla. “Non ha più nulla – si legge nell’appello su Facebook – né vestiti, né oggetti personali, né supporto dei propri amici, nulla. La sua famiglia è in Brasile, è sola. Le è stato tolto il sorriso e sono state aggiunte molte cicatrici. Aiutiamola!” hanno scritto. Continua a leggere dopo la foto















E ancora: “I soldi le saranno spediti con certificazione di arrivo. Le serviranno per ricominciare e poter tornare a Perugia dove i suoi amici l’aspettano con un abbraccio. Un piccolo contributo da parte di tutti noi può fare la differenza! I soldi serviranno per cure mediche, acquisto vestiario e cose essenziali per la sopravvivenza, possibile acquisto biglietto Brasile-Italia per la madre. Mano sul cuore ragazzi, giovani e adulti!!”. Continua a leggere dopo la foto

















Non è ancora chiaro quale sia stata la causa della lite ma l’aggressione è stata molto violenta. “Il volto era visibilmente tumefatto, il collo presentava un’evidente lacerazione sul lato sinistro con copiosa fuoriuscita di sangue, i vestiti della vittima erano completamente intinti di sangue. La stessa, in stato di semi-coscienza, riferiva di essere stata vittima di un’aggressione e di essere stata colpita dal proprio fidanzato”, hanno scritto nel verbale i carabinieri. La 26enne è ancora ricoverata a Medicina d’urgenza ma sta meglio.

